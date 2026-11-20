Columbia Üniversitesi psikoloji doçenti Dr. Amir Levine'e göre kulaklığı çıkarıp çevrenizdeki insanlarla iletişim kurmak ömrü uzatabilir. Levine, yabancılarla etkileşimin kendini bağlantıda ve özgüvenli hissetmenin anahtarı olduğunu söylüyor. Bu etkileşim, beynin daha az kaygılı bir düşünce yapısına geçmesine de yardımcı oluyor.

Levine'e göre birçok yeni yaşlanma karşıtı yöntemin ardındaki bilim, sosyal olarak güvende hissetmenin yaşamı uzattığını gösteren kanıtlara kıyasla 'zayıf' kalıyor. 300 binden fazla katılımcının yer aldığı bir meta-analiz, sosyal ilişkilerin ölüm riskini yüzde 50 azalttığını ortaya koymuş. Levine, hiçbir takviyenin bunun yakınına bile gelemediğini belirtiyor. Nedeni ise insanın hayatta kalmak için müttefik arayacak şekilde programlanmış olması. Kendini güvende hisseden beyinde stres tepkisi ve buna bağlı iltihap düşüyor. 1990'lardaki bir çalışmada, soğuk algınlığı virüsüyle enfekte edilen kişilerden sosyal bağları güçlü olanların belirti geliştirme olasılığı daha düşük çıkmış.