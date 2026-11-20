BBC Açıkladı: Erken Yaşlanmaya Davetiye Çıkaran 8 Alışkanlık Belli Oldu
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İnsanların iki yaşı var: Doğum günleriyle belirlenen kronolojik yaş ve hücre sağlığına kadar vücudun durumunu gösteren biyolojik yaş. Biyolojik yaş, hem yaşam süresinin hem de sağlıklı geçirilen sürenin en iyi göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir araştırmaya göre uzun ömürdeki farklılığın yalnızca yüzde 15 ile 20'si genetikten kaynaklanıyor. BBC Science Focus Magazine, uzmanların biyolojik yaşı artırdığını söylediği 8 alışkanlığı derledi.
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1. Yabancılarla sohbet edin
2. Stresli ilişkileri geri plana atın
3. Kendinizi genç hissedin
4. Sanatla ilgilenin
5. Diş ipi kullanın
6. Öğün arası atıştırmayın
7. Tek ayak üzerinde denge çalışın
8. Kahve ve çay için
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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