Akasya Gamı Nedir?

Akasya gamı, akasya ağacının doğal reçinesinden elde edilen ve suda çözünen bir lif kaynağıdır. Halk arasında 'akasya sakızı', uluslararası literatürde 'arabic gum' adıyla da geçer. AVA Vitamin Akasya Gamı'nda bu reçine saflaştırılmış halde, tek bileşen olarak ve toz formda sunuluyor; içindekiler listesinde yalnızca akasya gamı yer alıyor.

İki farklı akasya gamı: Katkı maddesi ve lif ürünü

Akasya gamı iki farklı amaçla kullanılır ve bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir:

Katkı maddesi olarak akasya gamı (E414): Gıda sanayisinde içecek, şekerleme ve sos gibi ürünlerde kıvam verici, stabilizör ya da emülgatör olarak kullanılır. Etikette 'E414' ya da 'arap zamkı' olarak görünür. Burada amaç ürünün dokusunu ayarlamaktır, lif sağlamak değil.

Gıda sanayisinde içecek, şekerleme ve sos gibi ürünlerde kıvam verici, stabilizör ya da emülgatör olarak kullanılır. Etikette 'E414' ya da 'arap zamkı' olarak görünür. Burada amaç ürünün dokusunu ayarlamaktır, lif sağlamak değil. Lif ürünü olarak akasya gamı: Lif kaynağı olarak tüketilmek üzere saflaştırılmış, ölçek başına lif miktarı etikette yazan üründür. AVA Vitamin Akasya Gamı Prebiyotik Lif bu gruptadır: katkı maddesi olarak değil, günlük beslenmeye çözünür lif eklemek için üretilir ve 3 g'lık ölçeğinde 2,55 g lif bulunur.

AVA Vitamin, Akasya Gamı'nda kullandığı akasya lifi hammaddesinin klinik çalışmalı bir hammadde olduğunu belirtiyor. Bu çalışmalar hammaddeye aittir; ürün için bir sağlık beyanı yerine geçmez.

AVA Akasya Gamı nasıl üretiliyor? Afrika'dan Türkiye'ye yolculuk

AVA Vitamin Akasya Gamı'nın hikâyesi üç durağa yayılıyor:

Afrika: Akasya ağacının doğal reçinesi buradan temin ediliyor.

Akasya ağacının doğal reçinesi buradan temin ediliyor. Fransa: Reçine ileri saflaştırma işleminden geçiyor.

Reçine ileri saflaştırma işleminden geçiyor. Türkiye: Ürün, yerli bir marka olan AVA Vitamin tarafından Türkiye'de üretiliyor.

Buradaki önemli ayrım şu: AVA Akasya Gamı, reçinenin yalnızca öğütülmüş hali değil; saflaştırılmış ve lif oranı yüksek bir hammadde. Bu sayede suda kolayca çözünüyor ve belirgin bir tat ya da koku bırakmıyor.

Akasya gamı ne için kullanılır?

Akasya gamı, günlük beslenmesiyle yeterli lif alamadığını düşünenlerin lif alımını artırmak için kullandığı, yüksek lif içeren bitkisel bir gıdadır. AVA Akasya Gamı'nın 3 g'lık bir ölçeğinde 2,55 g lif bulunuyor. Akasya Gamı bir ilaç değildir; herhangi bir hastalığı önleme ya da tedavi etme amacı taşımaz. Lif alımını dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve hareketli bir yaşamın parçası olarak düşünmek gerekir.