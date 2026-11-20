Sivrisinekler Neden Bazı Kişileri Daha Çok Isırır? Bilimin Bulduğu 8 Neden
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Aynı masada oturuyorsunuz, herkes rahat ama sabah kollarınız haritaya dönmüş! 🦟 Sivrisineklerin bazı insanları neden açıkça daha çok sevdiğini bilim insanları yıllardır inceliyor. Bazı cevaplar sağlam deneylere dayanıyor, bazıları ise hâlâ tartışmalı. Biz de güçlü bulgulardan başlayıp tartışmalı olanlara doğru ilerledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Her şey nefesinizdeki karbondioksitle başlıyor.
2. Cildinizdeki karboksilik asitler sizi mıknatısa çevirebilir.
3. Derinizdeki bakteriler de kokunuzu belirliyor.
4. Ter, vücut ısısı ve egzersiz sonrası hâliniz dikkat çekiyor.
5. Hamileler sivrisineklerin daha çok ilgisini çekiyor.
6. Çekiciliğinizin bir kısmı genlerinizde yazıyor.
7. Kırmızı, turuncu ve siyah kıyafetler gözlerine takılıyor.
8. Kan grubu meselesi ise o kadar net değil.
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