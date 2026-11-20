Sivrisineği size ilk çağıran işaret, verdiğimiz nefesteki karbondioksit. Caltech araştırmacılarının modeline göre dişi sivrisinek bu kokuyu 10 ila 50 metre öteden alabiliyor, yaklaştıkça da görme ve ısıya geçiyor. Daha iri yapılı ya da metabolizması hızlı olan kişi daha çok karbondioksit verdiği için doğal olarak daha görünür bir hedef oluyor.