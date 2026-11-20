İçtiğin kahvenin belirli bir ölçüde acı olması normal, hatta bazen kahvenin esas lezzeti de o acılığında gizli. Ama damaktaki acı tat, bütün aromaları bastıracak kadar sertse sorun genellikle kahvenin nasıl hazırlandığıyla ilgili oluyor. Çekirdeği fazla öğütmek, kahveyi gereğinden uzun süre demlemek ya da çok koyu kavrulmuş çekirdekler kullanmak acılığı artırabiliyor.

Fakat iyi haber şu ki, birkaç küçük değişiklikle aynı kahveden çok daha dengeli fincanlar hazırlayabilirsin. İşte o değişiklikler!