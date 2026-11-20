Kahveyi Daha Az Acı Yapmanın 10 Basit Yolu
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İçtiğin kahvenin belirli bir ölçüde acı olması normal, hatta bazen kahvenin esas lezzeti de o acılığında gizli. Ama damaktaki acı tat, bütün aromaları bastıracak kadar sertse sorun genellikle kahvenin nasıl hazırlandığıyla ilgili oluyor. Çekirdeği fazla öğütmek, kahveyi gereğinden uzun süre demlemek ya da çok koyu kavrulmuş çekirdekler kullanmak acılığı artırabiliyor.
Fakat iyi haber şu ki, birkaç küçük değişiklikle aynı kahveden çok daha dengeli fincanlar hazırlayabilirsin. İşte o değişiklikler!
1. Kahveyi gereğinden fazla demleme.
2. Öğütme ayarını kalınlaştır.
3. Kaynar suyu doğrudan dökme.
4. Kahve ve su oranını kontrol et.
5. Çekirdeğini değiştir.
6. Açık kavrulmuş çekirdekleri dene.
7. Kahveyi fazla karıştırma.
8. Süt eklemeyi dene.
9. Ekipmanlarını düzenli olarak temizle.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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