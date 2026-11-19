Sabah kahvesi uyanıklığı artırabilir, dikkati toparlayabilir, ruh hâlini destekleyebilir ve bazı insanlarda sindirim sistemini harekete geçirebilir. Ama etkisi kişiden kişiye değişir. Yani “Ben kahve içmeden uyanamıyorum” diyorsan, bunun arkasında hem alışkanlık hem de kafeinin vücudunda yarattığı gerçek etkiler var. O ilk yudumun neden bu kadar önemli geldiğini şimdi biraz daha iyi biliyorsun. ☕️