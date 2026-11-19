Sabahları Bir Fincan Kahve İçince Vücudumuzda Neler Olur?
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“Ben sabah kahvemi içmeden uyanamıyorum” insanı mısın? O zaman bu içerik tam sana göre. Çünkü o bir bardak kahveyi içtiğinde vücudunda gerçekten bir sürü küçük şey oluyor.
Gel, sabah kahvesi içince içeride neler dönüyor birlikte bakalım.
1. Beynin “uyku baskısı” biraz geri çekiliyor.
2. Uyanıklığın artıyor.
3. Odaklanman kolaylaşabiliyor.
4. Enerjin artmış gibi hissediyorsun.
5. Ruh hâlin biraz toparlanabilir.
6. Kalp atışların biraz hızlanabilir.
7. Susuz kalacağın anlamına gelmiyor.
8. Miden biraz daha fazla asit üretebilir.
9. Etkisi saatlerce sürebiliyor.
10. Düzenli içiyorsan vücudun alışabiliyor.
11. Kısacası o ilk fincan gerçekten boşuna sevilmiyor.
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