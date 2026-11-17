Tarçın, Kakao, Mentol… Kahvemizi Lezzetlendirecek 10 Dokunuş
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Kahve zaten başlı başına lezzetli bir içecek. Ama onun bu lezzetine lezzet katayım istiyorsan küçük birkaç dokunuş yapabilirsin. Kahveni daha lezzetli hale getirecek dokunuşlar neler bakalım mı?
1. Tarçın
2. Kakao
3. Vanilya
4. Hindistan Cevizi
5. Kakule
6. Portakal
7. Zencefil
8. Muskat
9. Nane
10. Tuz
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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