Otomatik kahve makinelerinin en güzel özelliği tek bir makine ile birçok kahve yapabiliyor olmak. Canın o an soğuk ya da sıcak hangi kahveyi istiyorsa onu yapıp içebiliyorsun. Evde farklı kahve içmek isteyenler varsa otomatik kahve makinesi hayat kurtarıcı oluyor.