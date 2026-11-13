Kahvaltı Alışkanlıklarına Göre Hangi Kahve Tam Senlik?

Verdiğin yanıtlara göre sen, ideal bir sabahtan ne istediğini ne olarak bilenlerdensin. Çünkü senin sabah anlayışın az zamanda maksimum etki fikrine dayanıyor. Bu nedenle uzun kahve ritüellerine ya da karmaşık kahvaltı sofralarına ihtiyacın yok. Yoğun ve karakterli bir espresso senin tempona çok daha uygun. Küçük fincanına bakıp onu hafife alanlar seni de hafife almasın. ☕