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Kahvaltı Alışkanlıklarına Göre Hangi Kahve Tam Senlik?

etiket Kahvaltı Alışkanlıklarına Göre Hangi Kahve Tam Senlik?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
13.11.2026 - 15:37
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Bazılarımız güne kocaman bir kahvaltı sofrasıyla başlamadan kendine gelemiyor, bazılarımız içinse kahvaltı “bir kahve içer çıkarım” demek. 🍳☕ Peki sabah alışkanlıkların aslında hangi kahveyi daha çok seveceğini söylüyor olabilir mi? Tostundan hafta sonu kahvaltına kadar seçimlerini yap, sana en çok yakışan kahveyi bulalım.

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1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey bunlardan hangisi?

2. Kahvaltı masanda bunlardan hangisini görmek seni en çok mutlu eder?

3. Hafta içi kahvaltıya ne kadar zaman ayırıyorsun?

4. Peki tatlı kahvaltı sever misin?

5. Peki yumurtanı nasıl alırsın?

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6. Hafta sonları arkadaşlarınla kahvaltı planı yaptığında bunlardan hangisini sipariş etmen daha olası?

7. Bir de kahvaltıya en çok hangisinin yakıştığını söyle.

8. Son olarak ideal sabahını da seçer misin?

Espresso

Verdiğin yanıtlara göre sen, ideal bir sabahtan ne istediğini ne olarak bilenlerdensin. Çünkü senin sabah anlayışın az zamanda maksimum etki fikrine dayanıyor. Bu nedenle uzun kahve ritüellerine ya da karmaşık kahvaltı sofralarına ihtiyacın yok. Yoğun ve karakterli bir espresso senin tempona çok daha uygun. Küçük fincanına bakıp onu hafife alanlar seni de hafife almasın. ☕

Cappuccino

Sen kahvaltıyı küçük bir sabah ritüeli olarak görüyorsun. Kısacık zamanda bile hem içtiğin kahveden hem de varsa yanında yediğin şeylerden keyif almak istiyorsun. Bu nedenle sana ne fazla sert ne de fazla sütü olan cappuccino çok uygun. Espresso, sıcak süt ve süt köpüğünün dengesiyle hazırlanan cappuccino, tam olarak senin “güne güzel başlayalım” enerjine uyuyor. ✨

Latte

Senin için kahvaltı yalnızca karın doyurmak anlamına gelmiyor. Kahvaltıdan biraz da keyif almak istediğinden onu aceleye getirmek hiç senlik değil. Tatlı seçimlere açık olman ve güne yavaş başlamak istemen, senin ideal kahveni yumuşacık bir latte yapıyor. Büyük fincan bir latteyle ve tercihen içine ekleyeceğin tatlı şuruplarla, seni uzun bir kahvaltı masasında rahatlıkla hayal edebiliyoruz. ☀️

Americano

Sen klasiklerden kolay kolay vazgeçemeyenlerdensin ama hayatında gereksiz süs de aramıyorsun. Kahvaltın doyurucu ve bol porsiyonlu, kahven sade ve uzun içimli olsa sana yetiyor. Bu yüzden espresso karakterini koruyan ama sana daha uzun süre eşlik eden americano tam senlik. Onunla, hayalindeki uzun pazar kahvaltılarının keyfini artıcağın kesin! 🍞

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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