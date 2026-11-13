Kahvaltı Alışkanlıklarına Göre Hangi Kahve Tam Senlik?
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Bazılarımız güne kocaman bir kahvaltı sofrasıyla başlamadan kendine gelemiyor, bazılarımız içinse kahvaltı “bir kahve içer çıkarım” demek. 🍳☕ Peki sabah alışkanlıkların aslında hangi kahveyi daha çok seveceğini söylüyor olabilir mi? Tostundan hafta sonu kahvaltına kadar seçimlerini yap, sana en çok yakışan kahveyi bulalım.
1. Sabah uyandığında ilk düşündüğün şey bunlardan hangisi?
2. Kahvaltı masanda bunlardan hangisini görmek seni en çok mutlu eder?
3. Hafta içi kahvaltıya ne kadar zaman ayırıyorsun?
4. Peki tatlı kahvaltı sever misin?
5. Peki yumurtanı nasıl alırsın?
6. Hafta sonları arkadaşlarınla kahvaltı planı yaptığında bunlardan hangisini sipariş etmen daha olası?
7. Bir de kahvaltıya en çok hangisinin yakıştığını söyle.
8. Son olarak ideal sabahını da seçer misin?
Espresso
Cappuccino
Latte
Americano
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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