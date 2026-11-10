Bize Gardrobunu Anlat, Enerji Seviyeni Söyleyelim!

Dolabındaki karışıklık ve askıların üst üste binmesi aslında zihnindeki yorgunluğun en büyük yansıması diyebiliriz. Fiziksel olarak kıyafetleri ayıklamak, renkleri düzenlemek ve ütüyle uğraşmak sana devasa bir yük gibi geliyor. Bunları okurken bile yorulduğundan o kadar eminiz ki... Kıyafetlerini sadece günü kurtaracak araçlar olarak görüyorsun. Sabahları ne giyeceğine karar verirken bile ekstra bir çaba harcamak istemiyor ve eline ilk gelenle yetiniyorsun. Düzen kurmaya ayıracak ne vaktin ne de hevesin kalmış...