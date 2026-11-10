Bize Gardrobunu Anlat, Enerji Seviyeni Söyleyelim!
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Kapsül dolap, renkli dolap, mevsimsel dolap... O kadar çok dolap var ki...
Biraz bu dolaplara girmek istedik! Gardırobunu merak ettik ve bir test hazırladık. 'Giyecek hiçbir şeyim yok!' demeden önce kıyafetlerine bakıp enerji seviyeni ölçelim. Sonraki testlerde sana kombin önerisi yaparız belki. 😉
1. İlk sorumuz: Dolabının kapaklarını sonuna kadar açtığında karşına çıkan manzara tam olarak neye benziyor?
2. Dürüst ol: İç çamaşırı ve çoraplar iç içe mi?
3. Dolabında son bir yıldır hiç giymediğin halde askıda öylece bekleyen kıyafetlerin durumu nedir diye sorsak?
4. Gardırobunda yazlık ve kışlık kıyafetler ayrı yerdeler mi?
5. Gardırobunun renk paleti bunlardan hangisine yakın?
6. Evinde bu sandalyeden var mı? 🧐
7. Gardırobunun favori parçası hangisi peki?
8. Son sorumuz: Eğer gardırobun konuşabilseydi sana dolabın fiziki durumu hakkında ne söylerdi?
Senin güncel enerji seviyen tükenme noktasına gelmiş.
Senin enerji seviyen şu an tavan yapmış durumda!
Senin enerjin tamamen hıza ve pratikliğe odaklanmış.
Senin enerjin anlık kararsızlıklar arasında sıkışıp kalmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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