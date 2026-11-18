Belgenin başlığı 'GTA VI Gaming Agreement', alt başlığı ise 'Oyuncu ile eşi veya partneri arasında bir anlaşma'. Birinci madde net: 19 Kasım 2026'dan 29 Kasım 2026'a kadar Tay, Grand Theft Auto VI'yı istediği kadar oynayabiliyor. Oyun yeniden ertelenirse bu dönem otomatik olarak yeni resmî çıkış tarihine kayıyor ve yine 10 gün sürüyor.

Fotoğrafta Tay kameraya kocaman gülümserken Chan'ın ifadesi bir hayli temkinli. İkisi de başlarında yeşil örgü kurbağa bandıyla poz verirken Chan, altında iki imzanın da bulunduğu kâğıdı elinde tutuyor. Tech Times'a göre belge yasal olarak bağlayıcı değil.