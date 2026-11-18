Singapurlu Çift GTA VI İçin Sözleşme İmzaladı: Koca 10 Gün Boyunca Kesintisiz Oynayacak
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Singapurlu YouTuber Julian Tay (34) ile eşi içerik üreticisi Lisa Chan (26), GTA VI'nın çıkış günü olan 19 Kasım'dan itibaren 10 gün boyunca kocanın istediği kadar oyun oynamasını güvence altına alan beş maddelik bir sözleşme imzaladı. İmzalı kâğıtla çekilen fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.
Kaynak: Reuters, Tech Times
Julian Tay ile Lisa Chan, 17 Ekim tarihli imzalarla 10 günlük oyun nöbetini resmileştirdi.
Sözleşmenin saati 19 Kasım'da başlıyor, oyun ertelenirse süre de onunla birlikte kayıyor.
Görev sırasında soru sormak yasak, kaybedince "Sadece bir oyun" demek de.
Beşinci madde tartışma yarattı: Oyundaki flört ve striptiz kulübü ziyareti aldatma sayılmayacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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