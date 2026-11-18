İskandinav evlerinin çoğunda üç, bazen de dört katmanlı enerji verimli pencereler bulunuyor. Cam katmanlarının arası argon gazıyla dolduruluyor. Kalın perdeler yerine camlara, ısıyı odaya geri yansıtan ısı filmleri yapıştırılıyor.

Odaları havalandırmak da ısı kaybı anlamına gelmiyor. Isı geri kazanımlı havalandırma sistemi, dışarı atılan havanın sıcaklığını yakalayıp içeri giren temiz havaya aktarıyor. Duvarlarda ise yangına dayanıklı mineral yün, hafif ve neme dayanıklı polistiren ve çatlakları dolduran köpük gibi yalıtım malzemeleri kullanılıyor.

Kurallar da sıkı. Norveç'te duvar, çatı ve zemin yalıtımı için kesin şartlar uygulanıyor, ev sahiplerine yalıtım iyileştirmeleri için hibe ve destek veriliyor. Kapı ve pencereler de kaliteli contalarla sızdırmaz hale getiriliyor.