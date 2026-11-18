İskandinavların Eksi 30 Derecede Bile Evlerini Sıcak Tuttuğu Yöntem
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İskandinav ülkelerinde kışlar uzun ve sert geçiyor ama evlerin içi dışarıdaki dondurucu soğuğa rağmen sıcak kalıyor. Sırrı tek bir yöntemde değil, camdan zemine kadar birlikte çalışan bir düzende yatıyor. Üç ya da dört katmanlı pencereler, ısıyı geri kazanan havalandırma sistemleri ve ısı pompaları düzenin temel parçalarını oluşturuyor. Tüm odaları ısıtmak yerine sıcaklığı yalnızca gereken yerde kullanmak da İskandinavların kış alışkanlıkları arasında yer alıyor.
Pencerelerde üç hatta dört kat cam kullanılıyor
Evin tamamını ısıtmak yerine ısı pompası ve yerden ısıtma tercih ediliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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