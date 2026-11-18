Perdede Dev Gibi Duranlar Göründüğü Gibi Değilmiş: Yeşilçam Yıldızlarının Gerçek Boyları Ortaya Çıktı!
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Beyazperdedeki duruşlarıyla akıllara kazınan Yeşilçam yıldızlarının gerçek boyları, Sabah'ın hazırladığı bir listeyle yeniden gündeme geldi. Kemal Sunal'dan Türkan Şoray'a, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e 17 ismin boyunu santimetre cinsinden sıralayan listede, en kısa ve en uzun isim arasındaki fark 47 santimetreyi buluyor.
Kaynak: Sabah
Hafize Ana'sıyla tanınan Adile Naşit, 145 santimetreyle listenin en kısa boylu ismi olarak göze çarpıyor.
Sultan lakabıyla anılan Türkan Şoray, 164 santimetreyle kadın oyuncuların ikinci en kısa boylusu çıkıyor.
Tarık Akan 192 santimetreyle listenin zirvesinde, Kemal Sunal ise dört santim farkla ikinci sırada duruyor.
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