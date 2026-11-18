14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girerek sanat hayatına başlayan Adile Naşit, sinemada Hababam Sınıfı serisindeki Hafize Ana karakteriyle tanındı ve 1980'de TRT'nin Uykudan Önce programıyla Masalcı Teyze olarak her yaştan izleyicinin evine konuk oldu. Sabah'ın listesinde 145 santimetreyle en altta yer alan oyuncunun perdedeki sıcak ve gür duruşu düşünüldüğünde, bu rakam hayranları şaşırtabilecek cinsten. Listenin hemen üstünde ise Türkan Şoray 164, Filiz Akın 166 ve Zeki Alasya 167 santimetreyle sıralanıyor; yani Naşit ile bir sonraki isim arasında bile 19 santimetrelik fark bulunuyor.