Türkan Şoray, gazeteci Bircan Usallı Silan'ın 2025'te yayımlanan söyleşi kitabı 'Türkan ve Hayat'ta bu ilişkiden de söz etti. 19 yıllık beraberliğini 'gönüllü esaret' diye tanımladı ve bugün olsa özgürlüğünün daha önemli olacağını söyledi.

Sizce Türkan Şoray'ın bu sözleri o yılları nasıl özetliyor? Hadi yorumlarda buluşalım!