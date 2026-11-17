Türkan Şoray'ın 'Gönüllü Esaret' Dediği 20 Yıllık Aşk Öyküsü: Rüçhan Adlı
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Türkan Şoray deyince aklımıza önce filmleri gelir, değil mi? Oysa Sultan'ın hayatında 1962'de başlayıp yaklaşık 20 yıl süren bir aşk var: iş insanı ve eski Galatasaray Asbaşkanı Rüçhan Adlı. Meşhur 'Şoray Kanunları'nda bile onun izi olduğu anlatılır. Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Her şey 1962'de bir film setinde başladı
Önlerinde büyük engeller vardı
'Sultan' lakabının arkasındaki hikâye
Ünlü 'Şoray Kanunları' da bu dönemde doğdu
Sonra hayatına Cihan Ünal girdi
Bu evlilikten kızı Yağmur Ünal dünyaya geldi
Yolları ayrılsa da son ana kadar yanındaydı
Yıllar sonra o ilişkiyi iki kelimeyle anlattı
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