Kemal Sunal’la Yoksul’da Başrolü Paylaşan Şehnaz Dilan’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Yoksul’un Leyla’sı olarak tanıdığımız Şehnaz Dilan’ın sinemadan önce bambaşka bir kariyeri vardı. Asıl adı Şehnaz Vreskala olan oyuncu, 1960’ta İzmir’de doğdu. Genç yaşta İzmir Filizspor’da forma giydi ve kadın futbolunun öncü kulüplerinden birinde kaptanlığa kadar yükseldi. Üstelik takımın fahri başkanı da Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın’dı.

Futbol oynadığı dönemde fotomodellik de yapan Dilan, 1982’de İstanbul’a taşındı ve sinemaya ağırlık verdi. Birkaç yıl içinde Şener Şen ve Kemal Sunal gibi isimlerle kamera karşısına geçti.