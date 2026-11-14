Kemal Sunal’la Yoksul’da Başrolü Paylaşan Şehnaz Dilan’ın Son Hali Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şehnaz Dilan, Yeşilçam’a adım atmadan önce İzmir’de futbol oynuyordu.
Kimi onu Aşık Oldum’un Kırmızı Kadın’ı, kimi de Yoksul’un Leyla’sı olarak hatırlıyor.
66 yaşındaki Şehnaz Dilan’ın son hali ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın