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Kemal Sunal’la Yoksul’da Başrolü Paylaşan Şehnaz Dilan’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Kemal Sunal’la Yoksul’da Başrolü Paylaşan Şehnaz Dilan’ın Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 15:45
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Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Yoksul’da Leyla’yı canlandıran Şehnaz Dilan, bir dönem İzmir’de futbol oynamış ardından Yeşilçam’a adım atmıştı. Dilan’ı Aşık Oldum’daki Kırmızı Kadın rolüyle hatırlayanlar da vardır. 66 yaşındaki oyuncunun son hali dikkat çekti.

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Şehnaz Dilan, Yeşilçam’a adım atmadan önce İzmir’de futbol oynuyordu.

Şehnaz Dilan, Yeşilçam’a adım atmadan önce İzmir’de futbol oynuyordu.

Yoksul’un Leyla’sı olarak tanıdığımız Şehnaz Dilan’ın sinemadan önce bambaşka bir kariyeri vardı. Asıl adı Şehnaz Vreskala olan oyuncu, 1960’ta İzmir’de doğdu. Genç yaşta İzmir Filizspor’da forma giydi ve kadın futbolunun öncü kulüplerinden birinde kaptanlığa kadar yükseldi. Üstelik takımın fahri başkanı da Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Filiz Akın’dı.

Futbol oynadığı dönemde fotomodellik de yapan Dilan, 1982’de İstanbul’a taşındı ve sinemaya ağırlık verdi. Birkaç yıl içinde Şener Şen ve Kemal Sunal gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

Kimi onu Aşık Oldum’un Kırmızı Kadın’ı, kimi de Yoksul’un Leyla’sı olarak hatırlıyor.

Kimi onu Aşık Oldum’un Kırmızı Kadın’ı, kimi de Yoksul’un Leyla’sı olarak hatırlıyor.

Şener Şen’le kamera karşısına geçtiği Aşık Oldum’da Dilan’ı Kırmızı Kadın olarak izledik. Rol, oyuncunun yıllar sonra bile şakayla andığı karakterler arasındaydı. Kemal Sunal’la oynadığı Yoksul’da ise onu, Sunal’ın canlandırdığı karakterin nişanlısı Leyla olarak hatırlıyoruz.

Kızlar Sınıfı ve Umut Sokağı da Dilan’ın Yeşilçam yıllarında rol aldığı yapımlar arasındaydı. Sonraki yıllarda da kamera karşısına geçmeyi sürdüren oyuncu, 2021’de Sir-Ayet: Ölü Doğan kadrosunda yer aldı.

66 yaşındaki Şehnaz Dilan’ın son hali ortaya çıktı.

66 yaşındaki Şehnaz Dilan’ın son hali ortaya çıktı.

Şehnaz Dilan, kasım başında Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Dilan’a, Ediz Hun’un “Yeşilçam artık bitti” sözleri soruldu. Bu sözlerden biraz alındığını söyleyen oyuncu, Yeşilçam’ın son kuşağının kendileri olduğunu vurgulayarak “Biz daha ölmedik” dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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