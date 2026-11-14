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Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen Ajda Pekkan İtirafı: Müziği Bırakma Nedenini Anlattı!

Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen Ajda Pekkan İtirafı: Müziği Bırakma Nedenini Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 14:48
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Semiramis Pekkan'ın müzik kariyerini neden bıraktığı yıllardır merak ediliyordu. Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk olan Pekkan, çocukluk yıllarını, hayatını ve ablası Ajda Pekkan'la ilişkisini anlattı. Müziği bırakması için Ajda Pekkan'ın böyle bir ricası olmadığını söyleyen Pekkan, ablasının ilk tepkilerinin ise kendisini çok etkilediğini açıkladı.

Kaynak: Katarsis

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Semiramis Pekkan, sinema oyuncusu ve ses sanatçısı olarak tanındı.

Semiramis Pekkan, sinema oyuncusu ve ses sanatçısı olarak tanındı.

1948'de İstanbul'da doğan Semiramis Pekkan, sinema oyunculuğu ve şarkılarıyla tanındı. Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan'ın kız kardeşi olan Pekkan, müzik kariyerini ise bir noktada bırakmayı seçti.

Katarsis'te bu kararın ardındaki hikâyeyi anlatan Pekkan, müziğin kendisi için 'çok önemli bir ekonomik atlama' olduğunu söyledi.

Pekkan, müzikte ablasıyla rekabet etmeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Pekkan, müzikte ablasıyla rekabet etmeyi hiç düşünmediğini söyledi.

Pekkan, müzikte ablasına rakip olmayı aklından bile geçirmediğini anlattı: 'Benim Ajda'yla baş etmem mümkün mü müzikte?'

Bu işi ablasının alanına hiç girmeden yaptığını vurgulayan Pekkan, 'Onun hiçbir şeyine dokunmadan yaptım' dedi. Pekkan'a göre Ajda Pekkan ise durumu biraz farklı yorumlamıştı.

Pekkan'a göre müziği bırakmasının tek sebebi ablasının tepkileri değildi.

Müziği bırakması için ablasının bir ricası olup olmadığı sorusuna Pekkan net yanıt verdi: 'Öyle bir ricası olmadı ama onun ilk reaksiyonları beni çok etkiledi tabii ki.' Ablasının o dönemki tepkilerini 'çocukça' bulduğunu, bunun kendisine göre olmadığını söyleyen Pekkan, kendisini 'kavga gürültüden kaçan bir tip' olarak tanımladı.

Pekkan, asıl sebebin yalnızca bu olmadığını da ekledi. O dönem hayatındaki beraberliğin bir müzik kariyeriyle bir arada yürüyemeyeceğini düşündüğünü anlattı.

'Şöyle etkiledi: Yani benim Ajda’yla baş etmem mümkün mü müzikte? Hiç düşünmedim, aklıma gelmedi öyle bir şey. Maalesef o biraz öyle zannetti ama neyse, mühim değil.'

'Dediğim gibi, benim için çok önemli bir ekonomik atlamaydı o. Hiç dokunmadan, onun hiçbir şeyine dokunmadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi falan filan. Onlar da bana göre değildi hiç. Hiç. Ve ben kavga gürültüden kaçan bir tipim.

Ama sadece ki sebep bu değildi. Ben karşıma çıkan insanın değerini ve o değerde bir insanın benim kariyer diye baktığım, o sırada para için dahi olsa kariyer diye baktığım yerde o beraberlik olamazdı. Ve bunu ben söyledim. Bak, yaş kaç? 20. Ödü koptu. Hiç benim böyle bir şeyim yok, dedim. Olmaz, dedim. Olmaz. Uymaz. Ve öyle oldu.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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