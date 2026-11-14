Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen Ajda Pekkan İtirafı: Müziği Bırakma Nedenini Anlattı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Semiramis Pekkan'ın müzik kariyerini neden bıraktığı yıllardır merak ediliyordu. Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk olan Pekkan, çocukluk yıllarını, hayatını ve ablası Ajda Pekkan'la ilişkisini anlattı. Müziği bırakması için Ajda Pekkan'ın böyle bir ricası olmadığını söyleyen Pekkan, ablasının ilk tepkilerinin ise kendisini çok etkilediğini açıkladı.
Kaynak: Katarsis
Semiramis Pekkan, sinema oyuncusu ve ses sanatçısı olarak tanındı.
Pekkan, müzikte ablasıyla rekabet etmeyi hiç düşünmediğini söyledi.
Pekkan'a göre müziği bırakmasının tek sebebi ablasının tepkileri değildi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın