Semiramis Pekkan'dan Yıllar Sonra Gelen Ajda Pekkan İtirafı: Müziği Bırakma Nedenini Anlattı!

Müziği bırakması için ablasının bir ricası olup olmadığı sorusuna Pekkan net yanıt verdi: 'Öyle bir ricası olmadı ama onun ilk reaksiyonları beni çok etkiledi tabii ki.' Ablasının o dönemki tepkilerini 'çocukça' bulduğunu, bunun kendisine göre olmadığını söyleyen Pekkan, kendisini 'kavga gürültüden kaçan bir tip' olarak tanımladı.

Pekkan, asıl sebebin yalnızca bu olmadığını da ekledi. O dönem hayatındaki beraberliğin bir müzik kariyeriyle bir arada yürüyemeyeceğini düşündüğünü anlattı.

'Şöyle etkiledi: Yani benim Ajda’yla baş etmem mümkün mü müzikte? Hiç düşünmedim, aklıma gelmedi öyle bir şey. Maalesef o biraz öyle zannetti ama neyse, mühim değil.'

'Dediğim gibi, benim için çok önemli bir ekonomik atlamaydı o. Hiç dokunmadan, onun hiçbir şeyine dokunmadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi falan filan. Onlar da bana göre değildi hiç. Hiç. Ve ben kavga gürültüden kaçan bir tipim.

Ama sadece ki sebep bu değildi. Ben karşıma çıkan insanın değerini ve o değerde bir insanın benim kariyer diye baktığım, o sırada para için dahi olsa kariyer diye baktığım yerde o beraberlik olamazdı. Ve bunu ben söyledim. Bak, yaş kaç? 20. Ödü koptu. Hiç benim böyle bir şeyim yok, dedim. Olmaz, dedim. Olmaz. Uymaz. Ve öyle oldu.”