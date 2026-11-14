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Herkes İlk Bakışta O Sandı: Olgun Toker’in Nişanlısı, Hande Erçel’e Benzerliğiyle Gündem Oldu

Herkes İlk Bakışta O Sandı: Olgun Toker’in Nişanlısı, Hande Erçel’e Benzerliğiyle Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 14:14
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Çirkin dizisiyle tanınan Olgun Toker, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Yağmur Karakılınç’la nişanlanmıştı. Çift, bu kez İstanbul’da düzenlenen bir lansmanda birlikte objektif karşısına geçti. Muhabirlerin sorularını yanıtladıkları anlar sosyal medyada paylaşılınca gözler Karakılınç’a çevrildi. Güzellik ve yaşam editörü olan Karakılınç’ı görenler, onu Hande Erçel’e benzetti.

Kaynak: 2. Sayfa

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Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç, 25 Temmuz 2026’da Bursa’da nişanlandı.

Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç, 25 Temmuz 2026’da Bursa’da nişanlandı.

Çirkin dizisiyle izleyici karşısına çıkan Olgun Toker, uzun süredir birlikte olduğu Yağmur Karakılınç’ı Bursa’da yaşayan ailesinden istedi. Kız isteme törenine oyuncunun yakın dostu Mustafa Üstündağ da katıldı.

Çift, ailelerinin ve yakınlarının katıldığı törende nişan yüzüklerini taktı. Toker, mutlu günden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Karakılınç, L’Officiel Türkiye ve ALL dergilerinde güzellik ve yaşam editörü olarak çalışıyor.

Yağmur Karakılınç, L’Officiel Türkiye ve ALL dergilerinde güzellik ve yaşam editörü olarak çalışıyor.

Nişanla birlikte magazin gündemine giren Yağmur Karakılınç’ın kariyeri dergicilikte. Karakılınç, L’Officiel Türkiye ve ALL dergilerinde güzellik ve yaşam editörlüğü yapıyor.

Çift, nişanın ardından katıldıkları davetlerle de dikkat çekmeye devam ediyor.

Çiftin birlikte katıldığı lansmanda Yağmur Karakılınç, Hande Erçel’e benzetildi.

Olgun Toker ve Yağmur Karakılınç, 13 Kasım’da İstanbul’da düzenlenen ve otomobille parfümü bir araya getiren bir lansmana birlikte katıldı. Muhabirler çifte bu ikisinden hangisine daha meraklı olduklarını sordu. İkilinin soruları yan yana yanıtladığı anlar 2. Sayfa’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Görüntüler paylaşılınca sohbetin konusu da değişti. Olgun Toker’in yanında kameraya yansıyan Yağmur Karakılınç, Hande Erçel’e benzetildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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