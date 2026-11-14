Herkes İlk Bakışta O Sandı: Olgun Toker’in Nişanlısı, Hande Erçel’e Benzerliğiyle Gündem Oldu
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Çirkin dizisiyle tanınan Olgun Toker, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Yağmur Karakılınç’la nişanlanmıştı. Çift, bu kez İstanbul’da düzenlenen bir lansmanda birlikte objektif karşısına geçti. Muhabirlerin sorularını yanıtladıkları anlar sosyal medyada paylaşılınca gözler Karakılınç’a çevrildi. Güzellik ve yaşam editörü olan Karakılınç’ı görenler, onu Hande Erçel’e benzetti.
Kaynak: 2. Sayfa
Olgun Toker ile Yağmur Karakılınç, 25 Temmuz 2026’da Bursa’da nişanlandı.
Yağmur Karakılınç, L’Officiel Türkiye ve ALL dergilerinde güzellik ve yaşam editörü olarak çalışıyor.
Çiftin birlikte katıldığı lansmanda Yağmur Karakılınç, Hande Erçel’e benzetildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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