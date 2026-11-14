Herkes İlk Bakışta O Sandı: Olgun Toker’in Nişanlısı, Hande Erçel’e Benzerliğiyle Gündem Oldu

Çirkin dizisiyle tanınan Olgun Toker, temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu Yağmur Karakılınç’la nişanlanmıştı. Çift, bu kez İstanbul’da düzenlenen bir lansmanda birlikte objektif karşısına geçti. Muhabirlerin sorularını yanıtladıkları anlar sosyal medyada paylaşılınca gözler Karakılınç’a çevrildi. Güzellik ve yaşam editörü olan Karakılınç’ı görenler, onu Hande Erçel’e benzetti.

Kaynak: 2. Sayfa