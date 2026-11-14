Sete Çıkmadan Bir Değişiklik Daha: Evlat Dizisinin Başrol Oyuncuları Değişiyor!
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Bozdağ Film'in ATV için hazırladığı Evlat, daha sete çıkmadan pek çok değişiklikle gündeme geldi. Star TV'den ATV'ye geçen projenin adı değişti, yönetmen koltuğunda da peş peşe değişikliğe gidildi. Şimdi ise dizinin iki başrolüyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı: Hayat ve doktor Çağrı rolleri için anlaşılan Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'nun kadroda yer almayacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Evlat, otizmli oğlu için mücadele eden bir annenin hikayesini anlatacaktı.
Dizide sete çıkmadan yönetmen değişti, oyunculardan ücret indirimi istendi.
Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun Evlat'ın kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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