Sete Çıkmadan Bir Değişiklik Daha: Evlat Dizisinin Başrol Oyuncuları Değişiyor!

Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı Evlat, 1971 yılında başlayan bir dönem hikâyesi olarak hazırlanıyordu. Dizi, ömrünü otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırmaya adayan Hayat'ın mücadelesini anlatacaktı. Hayat rolü için Hazal Subaşı, Hayat'ın yolunu değiştirecek doktor Çağrı rolü için de Birkan Sokullu ile el sıkışılmıştı.

Başlangıçta Star TV için planlanan proje kısa süre sonra ATV'ye geçti. Aylarca Bir Hayat Hikayesi adıyla anılan dizinin adı da ekimin son haftasında Evlat olarak değiştirildi.