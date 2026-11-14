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Sete Çıkmadan Bir Değişiklik Daha: Evlat Dizisinin Başrol Oyuncuları Değişiyor!

Sete Çıkmadan Bir Değişiklik Daha: Evlat Dizisinin Başrol Oyuncuları Değişiyor!

Atv
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 15:15
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Bozdağ Film'in ATV için hazırladığı Evlat, daha sete çıkmadan pek çok değişiklikle gündeme geldi. Star TV'den ATV'ye geçen projenin adı değişti, yönetmen koltuğunda da peş peşe değişikliğe gidildi. Şimdi ise dizinin iki başrolüyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı: Hayat ve doktor Çağrı rolleri için anlaşılan Hazal Subaşı ile Birkan Sokullu'nun kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Evlat, otizmli oğlu için mücadele eden bir annenin hikayesini anlatacaktı.

Evlat, otizmli oğlu için mücadele eden bir annenin hikayesini anlatacaktı.

Seda Çalışır ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı Evlat, 1971 yılında başlayan bir dönem hikâyesi olarak hazırlanıyordu. Dizi, ömrünü otizmli küçük oğlu Savaş'ı hayata kazandırmaya adayan Hayat'ın mücadelesini anlatacaktı. Hayat rolü için Hazal Subaşı, Hayat'ın yolunu değiştirecek doktor Çağrı rolü için de Birkan Sokullu ile el sıkışılmıştı.

Başlangıçta Star TV için planlanan proje kısa süre sonra ATV'ye geçti. Aylarca Bir Hayat Hikayesi adıyla anılan dizinin adı da ekimin son haftasında Evlat olarak değiştirildi.

Dizide sete çıkmadan yönetmen değişti, oyunculardan ücret indirimi istendi.

Dizide sete çıkmadan yönetmen değişti, oyunculardan ücret indirimi istendi.

Evlat, kamera arkasında da hareketli günler geçirdi. Projenin başından beri yönetmen olarak anılan Neslihan Yeşilyurt diziden ayrıldı, yönetmenlik görevini M. Çağatay Tosun devraldı. Böylece dizide peş peşe iki kez yönetmen değişikliği yaşanmış oldu.

Aynı günlerde yapım şirketinin, daha önce anlaşılan oyunculardan bölüm başı ücretlerinde indirime gitmelerini istediği de gündeme gelmişti. Talep, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle birçok dizinin yeni bölümünün ertelendiği bir döneme denk geldi.

Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun Evlat'ın kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun Evlat'ın kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

Son gelişme ise dizinin iki başrolüyle ilgili. Hayat rolü için anlaşılan Hazal Subaşı ile doktor Çağrı'ya hayat verecek olan Birkan Sokullu'nun Evlat'ın kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

İki oyuncunun projeden neden ayrıldığı açıklanmadı. Yerlerine kimlerin geleceği ve dizinin ne zaman sete çıkacağı da henüz belli değil. Yapım şirketinden ve kanaldan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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