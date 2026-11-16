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Kim Der ki Aynı Yaştalar! Yeşilçam ve Günümüz Yıldızlarının Aynı Yaştaki Görüntüleri Şaşırttı

Kim Der ki Aynı Yaştalar! Yeşilçam ve Günümüz Yıldızlarının Aynı Yaştaki Görüntüleri Şaşırttı

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 08:40
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Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğraflar, ünlülerin yaş algısı üzerine tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Yeşilçam efsaneleriyle bugünün tanınmış isimleri aynı yaşlarda yan yana getirilince ortaya çıkan fark, görenleri şaşırttı. Hulusi Kentmen'den Adile Naşit'e, Münir Özkul'dan Mürüvvet Sim'e uzanan sekiz çiftte günümüz yıldızları, aynı yaştaki Yeşilçam ustalarının yanında çok daha genç görünüyor. Listeye Kemal Sunal, Tarık Akan ve Türkan Şoray'ı içeren üç yeni karşılaştırma da eklendi.

Kaynak: Sabah

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Hulusi Kentmen ve Oktay Kaynarca 61 yaşında karşılaştırıldığında Yeşilçam ile günümüz arasındaki fark belirgin.

Hulusi Kentmen ve Oktay Kaynarca 61 yaşında karşılaştırıldığında Yeşilçam ile günümüz arasındaki fark belirgin.
www.sabah.com.tr

Galerinin açılışını Yeşilçam'ın otoriter baba, patron ve komiser rolleriyle akıllara kazınan ismi Hulusi Kentmen yapıyor. Usta oyuncunun 61 yaşındaki görüntüsü, bugünün ekranlarında sıkça izlediğimiz Oktay Kaynarca'nın aynı yaştaki haliyle yan yana geldiğinde, iki dönemin yaş algısı arasındaki mesafe ilk karede kendini gösteriyor. Karşılaştırmalar bu çiftle sınırlı kalmıyor, sıradaki isimlerde de benzer bir tablo var.

Adile Naşit ile Mine Tugay'ın 47 yaşındaki görüntüleri arasındaki fark ilk bakışta dikkat çekiyor.

Adile Naşit ile Mine Tugay'ın 47 yaşındaki görüntüleri arasındaki fark ilk bakışta dikkat çekiyor.
www.sabah.com.tr

Benzer tablo, Türk sinemasının unutulmaz Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Mine Tugay'ın 47 yaşındaki fotoğraflarında da kendini gösteriyor. Naşit'in sinemada ve televizyonda yıllarca canlandırdığı anne figürüyle bugünün 47 yaşı yan yana geldiğinde, izleyici hem şaşırıyor hem de bir miktar nostaljiye kapılıyor.

Perran Kutman ile Sinem Kobal 38 yaşında karşılaştırıldığında aradaki kuşak farkı net biçimde görülüyor.

Perran Kutman ile Sinem Kobal 38 yaşında karşılaştırıldığında aradaki kuşak farkı net biçimde görülüyor.
www.sabah.com.tr

Listenin en genç yaş grubunu 38 yaşındaki Perran Kutman ile Sinem Kobal oluşturuyor. Kutman'ın Yeşilçam döneminden kalan karesiyle Kobal'ın bugünkü fotoğrafı yan yana gelince, aynı yaşın iki ayrı dönemde nasıl farklı yansıtıldığı daha açık anlaşılıyor.

Reha Yurdakul ile Teoman'ın 58 yaşındaki fotoğraflarında dönemin yaş algısı kendini belli ediyor.

Reha Yurdakul ile Teoman'ın 58 yaşındaki fotoğraflarında dönemin yaş algısı kendini belli ediyor.
www.sabah.com.tr

Yaş algısındaki bu değişim, müzik dünyasından Teoman ile Yeşilçam'ın tanınmış oyuncusu Reha Yurdakul'un 58 yaşındaki fotoğraflarında da dikkat çekiyor. Perdenin usta isimlerinden biri olan Yurdakul'un karesiyle sahne performanslarıyla bilinen Teoman'ın bugünkü görüntüsü yan yana geldiğinde, 58 yaşın iki dönemdeki karşılığı birbirinden epey ayrılıyor.

İhsan Yüce ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 52 yaşındaki kareleri yan yana konduğunda fark kendiliğinden ortaya çıkıyor.

İhsan Yüce ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 52 yaşındaki kareleri yan yana konduğunda fark kendiliğinden ortaya çıkıyor.
www.sabah.com.tr

Sırada, Salako'nun Reşit Ağa'sı olarak hatırlanan İhsan Yüce ile bugünün sevilen oyuncularından Kenan İmirzalıoğlu var. İkisinin de 52 yaşındaki karelerinin yan yana getirildiği karşılaştırma, Yeşilçam'ın olgun karakter oyuncularının ekranda neden daha ileri yaşta göründüğünü bir kez daha düşündürüyor.

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Ayşen Gruda ile Fahriye Evcen 40 yaşındayken çekilmiş karelerde aradaki yıllar şaşırtıcı geliyor.

Ayşen Gruda ile Fahriye Evcen 40 yaşındayken çekilmiş karelerde aradaki yıllar şaşırtıcı geliyor.
www.sabah.com.tr

Bu fark, Yeşilçam'ın 'Domates Güzeli' olarak anılan Ayşen Gruda ile Fahriye Evcen'in 40 yaşındaki görüntülerinde de karşımıza çıkıyor. Gruda'nın 40 yaşındaki karesiyle Evcen'in bugünkü fotoğrafı yan yana geldiğinde, 40 yaşın iki ayrı kuşaktaki karşılığı net biçimde ayrışıyor.

Münir Özkul ile Keremcem'in 49 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın yaş algısını yeniden gündeme taşıdı.

Münir Özkul ile Keremcem'in 49 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın yaş algısını yeniden gündeme taşıdı.
www.sabah.com.tr

Karşılaştırmaların bir diğer durağı, 49 yaşındaki Münir Özkul ile Keremcem. Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca'yı canlandırmaya başlamasına çok az kalmışken bile izleyicinin gözünde ailenin büyüğü, mahallenin tecrübeli esnafı olarak yer eden usta oyuncunun karesi, Keremcem'in bugünkü fotoğrafıyla yan yana geldiğinde aynı yaşın çok daha genç bir yüzünü gösteriyor.

Mürüvvet Sim ile Çağla Şıkel 49 yaşında karşılaştırıldığında bu çift de aynı sonucu veriyor.

Mürüvvet Sim ile Çağla Şıkel 49 yaşında karşılaştırıldığında bu çift de aynı sonucu veriyor.
www.sabah.com.tr

Mürüvvet Sim ile Çağla Şıkel de 49 yaşında karşı karşıya geliyor. Sim'in dönemin ekranlarında yer alan görüntüsüyle Şıkel'in bugünkü fotoğrafı, aynı yaşın nasıl farklı yansıtılabildiğini burada da gösteriyor. Farkın nedeni olarak cilt bakımına, kişisel bakıma verilen önemin artması, estetik uygulamalar ve sağlıklı beslenme, spor ve su tüketimi gibi alışkanlıklar gösteriliyor. Aynı tablo, Yeşilçam'ın komedi ve jön kuşağından eklenen üç isimde de değişmiyor.

Kemal Sunal ile Kıvanç Tatlıtuğ'un 43 yaşındaki görüntüleri arasındaki mesafe dikkat çekiyor.

Kemal Sunal ile Kıvanç Tatlıtuğ'un 43 yaşındaki görüntüleri arasındaki mesafe dikkat çekiyor.
Kemal Sunal ile Kıvanç Tatlıtuğ'un 43 yaşındaki görüntüleri arasındaki mesafe dikkat çekiyor.

Eklenen ilk çift, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz İnek Şaban'ı ve Yeşilçam'ın komedi yüzü Kemal Sunal ile bugünün ekranlarının çok sevilen jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ. Sunal'ın sinemada canlandırdığı mahalle delikanlısı ve sıradan adam karakterleriyle Tatlıtuğ'un bugünkü fotoğrafı yan yana geldiğinde, 43 yaşın hem ekrandaki hem de görüntüdeki karşılığı belirgin biçimde ayrışıyor. Bu fark yalnızca komedi kuşağıyla sınırlı kalmıyor, Yeşilçam'ın jönlerinde de aynı tablo var.

Tarık Akan ile Burak Özçivit'in 41 yaşındaki karelerinde iki dönemin jön algısı birbirinden ayrılıyor.

Tarık Akan ile Burak Özçivit'in 41 yaşındaki karelerinde iki dönemin jön algısı birbirinden ayrılıyor.
Tarık Akan ile Burak Özçivit'in 41 yaşındaki karelerinde iki dönemin jön algısı birbirinden ayrılıyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Tarık Akan ile bugünün tanınmış oyuncularından Burak Özçivit, bu kez 41 yaşında karşı karşıya geliyor. Akan'ın kendi döneminin ekranındaki duruşuyla Özçivit'in bugünkü fotoğrafı yan yana geldiğinde, 41 yaşın jönlere nasıl farklı yansıtıldığı daha iyi anlaşılıyor. Erkek oyunculardaki bu fark, kadın oyunculara bakıldığında da kendini gösteriyor.

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Türkan Şoray ile Hülya Avşar'ın 63 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın sultanı ile günümüz yıldızını karşılaştırıyor.

Türkan Şoray ile Hülya Avşar'ın 63 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın sultanı ile günümüz yıldızını karşılaştırıyor.
Türkan Şoray ile Hülya Avşar'ın 63 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın sultanı ile günümüz yıldızını karşılaştırıyor.

Galeriyi kapatan çift, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray ile oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığıyla da tanınan Hülya Avşar. İkisinin 63 yaşındaki fotoğrafları yan yana getirildiğinde, güzellik ve bakım anlayışının onlarca yıl içinde ne kadar değiştiği açıkça görülüyor. Önceki çiftlerde olduğu gibi burada da aynı yaş, iki farklı dönemde birbirinden çok ayrı yansıtılıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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