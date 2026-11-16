Kim Der ki Aynı Yaştalar! Yeşilçam ve Günümüz Yıldızlarının Aynı Yaştaki Görüntüleri Şaşırttı
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Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fotoğraflar, ünlülerin yaş algısı üzerine tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Yeşilçam efsaneleriyle bugünün tanınmış isimleri aynı yaşlarda yan yana getirilince ortaya çıkan fark, görenleri şaşırttı. Hulusi Kentmen'den Adile Naşit'e, Münir Özkul'dan Mürüvvet Sim'e uzanan sekiz çiftte günümüz yıldızları, aynı yaştaki Yeşilçam ustalarının yanında çok daha genç görünüyor. Listeye Kemal Sunal, Tarık Akan ve Türkan Şoray'ı içeren üç yeni karşılaştırma da eklendi.
Kaynak: Sabah
Hulusi Kentmen ve Oktay Kaynarca 61 yaşında karşılaştırıldığında Yeşilçam ile günümüz arasındaki fark belirgin.
Adile Naşit ile Mine Tugay'ın 47 yaşındaki görüntüleri arasındaki fark ilk bakışta dikkat çekiyor.
Perran Kutman ile Sinem Kobal 38 yaşında karşılaştırıldığında aradaki kuşak farkı net biçimde görülüyor.
Reha Yurdakul ile Teoman'ın 58 yaşındaki fotoğraflarında dönemin yaş algısı kendini belli ediyor.
İhsan Yüce ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 52 yaşındaki kareleri yan yana konduğunda fark kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Ayşen Gruda ile Fahriye Evcen 40 yaşındayken çekilmiş karelerde aradaki yıllar şaşırtıcı geliyor.
Münir Özkul ile Keremcem'in 49 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın yaş algısını yeniden gündeme taşıdı.
Mürüvvet Sim ile Çağla Şıkel 49 yaşında karşılaştırıldığında bu çift de aynı sonucu veriyor.
Kemal Sunal ile Kıvanç Tatlıtuğ'un 43 yaşındaki görüntüleri arasındaki mesafe dikkat çekiyor.
Tarık Akan ile Burak Özçivit'in 41 yaşındaki karelerinde iki dönemin jön algısı birbirinden ayrılıyor.
Türkan Şoray ile Hülya Avşar'ın 63 yaşındaki görüntüleri Yeşilçam'ın sultanı ile günümüz yıldızını karşılaştırıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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