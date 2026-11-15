Dinlediğin Şarkılara Göre Senin Yaşın Kaç?
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Kimlikte yazan yaşımız ne olursa olsun, müzik zevkimiz bizi bambaşka bir döneme götürebiliyor. Bazen 90'ların unutulmaz hitlerinde takılı kalıyoruz, bazen de son yılların en popüler listelerinden çıkmıyoruz. Peki senin çalma listen yaşın hakkında ne söylüyor?
1. Öncelikle klasiklerden bir şarkı seçer misin?
2. Yabancı pop listelerinde gezinirken bu şarkılardan hangisini görünce kesinlikle geçmiyorsun?
3. Biraz efkarlandığında ya da gece yürüyüşe çıktığında kulaklığında hangi şarkı çalıyor?
4. Arkadaşlarla araba yolculuğuna çıktınız diyelim. Sesini sonuna kadar açacağınız o şarkı hangisi?
5. Türkçe alternatif sahneden bir isim seçecek olsan listene ilk hangisini eklersin?
6. Hafta sonu evde hazırlanırken hoparlörden hangi şarkı çalmalı?
7. Ezbere bildiğin bir İsmail YK şarkısı var mı?
8. Son olarak şu efsanevi şarkılardan birini seçer misin?
Senin yaşın 25!
Senin yaşın 35!
Senin yaşın 40!
Senin yaşın 19!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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