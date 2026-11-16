Yolları Hurda Lastiklerle Kaplamaya Başladılar: Pişman Oldular

ABD'de yıllar içinde çöplüklerde ve depolarda 2 ila 3 milyar lastik birikmiş olabileceği tahmin ediliyor. Lastik yığınlarında çıkan yangınlar, 1970'lerden 1990'lara kadar sık sık haberlere konu oldu.

Bu yangınları söndürmek için kullanılan su da kirlenerek derelere ve yer altı sularına karışabiliyor.