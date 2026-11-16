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Yolları Hurda Lastiklerle Kaplamaya Başladılar: Pişman Oldular

Yolları Hurda Lastiklerle Kaplamaya Başladılar: Pişman Oldular

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 08:45
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ABD'de çöplüklerde biriken hurda lastiklere çözüm aranırken, öğütülmüş lastiği yol asfaltına katmayı denediler. New York'ta 1989'da serilen deneme yolları ise beklenen sonucu vermedi.

Ayrıntılar haberimizde.

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Hurda lastik yığınları hem yer kaplıyor hem de çıkan yangınlarla tehlike yaratıyordu.

Hurda lastik yığınları hem yer kaplıyor hem de çıkan yangınlarla tehlike yaratıyordu.

ABD'de yıllar içinde çöplüklerde ve depolarda 2 ila 3 milyar lastik birikmiş olabileceği tahmin ediliyor. Lastik yığınlarında çıkan yangınlar, 1970'lerden 1990'lara kadar sık sık haberlere konu oldu.

Bu yangınları söndürmek için kullanılan su da kirlenerek derelere ve yer altı sularına karışabiliyor.

New York'ta 1989'da iki deneme yoluna yüzde 1 ile 3 arasında lastik granülü karıştırıldı.

New York'ta 1989'da iki deneme yoluna yüzde 1 ile 3 arasında lastik granülü karıştırıldı.

Kuru yöntem denilen bu teknikte öğütülmüş lastik, asfalttaki ince taş malzemenin bir kısmının yerini alıyor. Yöntem 1960'ların sonunda İsveç'te geliştirildi. New York'taki kaplamalar yaklaşık 4 santimetre kalınlığındaydı ve eski beton yolların üzerine serildi.

Eyaletin ulaştırma dairesi 3 yıl sonra iki projeyi de ekonomik ve başarılı bulmadı. Teksas'ta aynı yöntemle yapılan bir kaplama ise öyle dağıldı ki 3 ay içinde üzerine yeni bir kat serilmesi gerekti.

ABD Kongresi, eyaletlere kauçuklu asfalt zorunluluğu getiren maddeyi 1995'te kaldırdı.

ABD Kongresi, eyaletlere kauçuklu asfalt zorunluluğu getiren maddeyi 1995'te kaldırdı.

Zorunluluk, ISTEA adıyla bilinen federal ulaşım yasasının bir maddesine dayanıyordu ve eyaletlerden belirli miktarda geri dönüştürülmüş kauçuklu asfalt kullanmalarını istiyordu. 1995'teki düzenlemeyle bu madde ve buna bağlı cezalar yürürlükten kalktı.

ABD Federal Karayolu İdaresi, maliyeti uygun ve doğru tasarlanmış uygulamalarda lastik kauçuğunun kullanılmasını desteklemeye devam ediyor. Islak yöntem denilen ikinci teknikte kauçuk, taşın yerine geçmek yerine doğrudan bitümün içine karıştırılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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