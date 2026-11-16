Yolları Hurda Lastiklerle Kaplamaya Başladılar: Pişman Oldular
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Hurda lastik yığınları hem yer kaplıyor hem de çıkan yangınlarla tehlike yaratıyordu.
New York'ta 1989'da iki deneme yoluna yüzde 1 ile 3 arasında lastik granülü karıştırıldı.
ABD Kongresi, eyaletlere kauçuklu asfalt zorunluluğu getiren maddeyi 1995'te kaldırdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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