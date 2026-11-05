Kayan Otoyolu 580 Bin Hurda Lastikle Kurtardılar
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Yolu genişletmek için eklenen toprak, eski bir heyelanı yeniden harekete geçirdi.
Hafif dolgu için talaş da düşünüldü, seçim parçalanmış lastikten yana oldu.
Lastiklerin üzerine toprak ve asfalt serildi, trafik akmaya devam etti.
Bir yıl süren ölçümler, heyelanın artık hareket etmediğini gösterdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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