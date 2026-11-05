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Kayan Otoyolu 580 Bin Hurda Lastikle Kurtardılar

Kayan Otoyolu 580 Bin Hurda Lastikle Kurtardılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 14:09
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ABD'nin Oregon eyaletinde genişletilen bir otoyol, altındaki eski bir heyelanı yeniden harekete geçirdi. Mühendisler yol dolgusunun bir kısmını parçalanmış hurda lastikle değiştirdi ve kayma durdu.

Gelin birlikte bakalım.

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Yolu genişletmek için eklenen toprak, eski bir heyelanı yeniden harekete geçirdi.

Yolu genişletmek için eklenen toprak, eski bir heyelanı yeniden harekete geçirdi.

Güneybatı Oregon'daki US 42 karayolunda yol dolgusu 6,1 metre genişletildi ve 1,2 metre yükseltildi. Eklenen ağırlık, yolun altındaki eski heyelanın yamaç aşağı kaymasına yol açtı.

İncelemeler, yol dolgusu hafifletilip yamacın eteğine kaymayı dengeleyen bir karşı ağırlık eklenirse kaymanın duracağını gösterdi. Mühendisler dolgudaki toprağın bir bölümünü hafif bir malzemeyle değiştirdi, çıkan toprağı da yamacın eteğine yığdı.

Hafif dolgu için talaş da düşünüldü, seçim parçalanmış lastikten yana oldu.

Hafif dolgu için talaş da düşünüldü, seçim parçalanmış lastikten yana oldu.

Talaşın zamanla çürümesinden endişe edildi. Eyaletin geri dönüşüm desteği de lastiği ucuz hale getirdi: Şantiyeye ton başına 30 dolara gelen lastiğin 20 dolarını Oregon Çevre Kalitesi Dairesi karşıladı.

Gereken 5 bin 800 tonluk dolguyu tek başına sağlayabilecek bir tedarikçi bölgede yoktu. Lastikler 240 ila 440 kilometre uzaklıktaki dört firmada parçalanıp kamyonlarla getirildi.

Lastiklerin üzerine toprak ve asfalt serildi, trafik akmaya devam etti.

Lastiklerin üzerine toprak ve asfalt serildi, trafik akmaya devam etti.

Çalışma Haziran 1990'da başladı. Parçalanmış lastikler buldozerlerle sıkıştırıldı, üzerine 90 santimetre toprak, 58 santimetre kırmataş ve 20 santimetre asfalt serildi. Yeraltı suyunun lastiklere ulaşmaması için altına taş tabaka ve drenaj hendeği yapıldı.

Yol kapanmasın diye iş iki aşamada tamamlandı. Trafik 28 gün boyunca ilk aşamanın üzerinden geçti; kamyonlar geçerken yol gözle görülür şekilde esnedi, ama kalıcı bir hasar oluşmadı.

Bir yıl süren ölçümler, heyelanın artık hareket etmediğini gösterdi.

Bir yıl süren ölçümler, heyelanın artık hareket etmediğini gösterdi.

3,6 metre kalınlığındaki lastik dolgu, üstteki toprak ve asfaltın ağırlığıyla yüzde 15 sıkıştı. Dolgunun üzerindeki yol sorunsuz çalıştı; yamaçta çökme ya da çatlak görülmedi.

Toprak örtünün ince kaldığı küçük bir bölümde asfaltta çatlak oluştu. Burası kazıldı, örtü 90 santimetreye tamamlandı ve yol yeniden kaplandı. Proje, hurda lastiğin yol dolgusunda kullanıldığı bilinen en büyük uygulama olarak kayıtlara geçti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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