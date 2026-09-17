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1.100 Lastikle İnşa Ettikleri Ev Sayesinde Elektriği ve Suyu Bedava Kullanıyorlar

1.100 Lastikle İnşa Ettikleri Ev Sayesinde Elektriği ve Suyu Bedava Kullanıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 14:07
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Yeni Zelanda'da bir çift, üç çocuklarıyla birlikte yaşayacakları evi inşa ederken sıra dışı bir yol seçti: Enerjisini, suyunu ve atık yönetimini kendi kendine sağlayan bir 'Earthship' (Dünya Gemisi) evi. Gus Anning ve Sarah Rowe'un 'Te Timatanga' adını verdiği 240 metrekarelik ev, duvarlarında 1100 hurda araç lastiği kullanılarak inşa edildi. İşte detaylar...

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Coromandel Yarımadası'ndaki Hikuai bölgesinde yaşayan Gus Anning ve Sarah Rowe, üç yıllık araştırma, iki yıllık planlama ve dokuz aylık inşaatın ardından evlerini tamamladı.

Coromandel Yarımadası'ndaki Hikuai bölgesinde yaşayan Gus Anning ve Sarah Rowe, üç yıllık araştırma, iki yıllık planlama ve dokuz aylık inşaatın ardından evlerini tamamladı.

Fikir, çiftin Earthship sisteminin Amerikalı kurucusu Mike Reynolds'ı konu alan 'Garbage Warrior' ('Çöp Savaşçısı') belgeselini izlemesiyle netleşti. Anning, kullandığı feribotta bir yolcunun Earthship tişörtü giydiğini fark edince Christchurch'te düzenlenen bir uygulamalı inşaat atölyesine katıldı; bu tesadüf, projenin başlangıcı oldu.

Mimar Harriet Pilkington'ın tasarladığı evin duvarları için çift, altı ay boyunca çöpe gitmek üzere olan 1100 lastik topladı ve bunları kille doldurup sıvadı.

Mimar Harriet Pilkington'ın tasarladığı evin duvarları için çift, altı ay boyunca çöpe gitmek üzere olan 1100 lastik topladı ve bunları kille doldurup sıvadı.

Proje yöneticileri Ben Garratt ve Rosa Henderson önderliğinde düzinelerce gönüllü, yaz aylarında lastikleri istifleyip duvarları örmeyi öğrendi. Deniz kabukları izolasyon katmanı olarak, atık cam şişeler ise duvarlara gömülüp doğal ışık kaynağı olarak kullanıldı. Anning, evin ön kısmındaki atriyumu 'ısıyı toplayıp dağıtan bir makine' olarak tanımlıyor.

70 derece açıyla yerleştirilmiş cam duvara sahip atriyum sayesinde ev güneşten ısınırken, yağmur suyu toplama sistemiyle kendi suyunu da karşılıyor.

70 derece açıyla yerleştirilmiş cam duvara sahip atriyum sayesinde ev güneşten ısınırken, yağmur suyu toplama sistemiyle kendi suyunu da karşılıyor.

Evde dışarıdan getirilen tek enerji kaynağı, mutfaktaki gaz tüpleri; kışın evi ısıtan boru sistemi de bu tüplerle çalışıyor. Çift, evin geri kalanında pasif güneş ısıtması ve doğal havalandırmayla yıl boyunca dengeli bir iç sıcaklık sağlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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