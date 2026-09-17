1.100 Lastikle İnşa Ettikleri Ev Sayesinde Elektriği ve Suyu Bedava Kullanıyorlar
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Yeni Zelanda'da bir çift, üç çocuklarıyla birlikte yaşayacakları evi inşa ederken sıra dışı bir yol seçti: Enerjisini, suyunu ve atık yönetimini kendi kendine sağlayan bir 'Earthship' (Dünya Gemisi) evi. Gus Anning ve Sarah Rowe'un 'Te Timatanga' adını verdiği 240 metrekarelik ev, duvarlarında 1100 hurda araç lastiği kullanılarak inşa edildi. İşte detaylar...
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Coromandel Yarımadası'ndaki Hikuai bölgesinde yaşayan Gus Anning ve Sarah Rowe, üç yıllık araştırma, iki yıllık planlama ve dokuz aylık inşaatın ardından evlerini tamamladı.
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Mimar Harriet Pilkington'ın tasarladığı evin duvarları için çift, altı ay boyunca çöpe gitmek üzere olan 1100 lastik topladı ve bunları kille doldurup sıvadı.
70 derece açıyla yerleştirilmiş cam duvara sahip atriyum sayesinde ev güneşten ısınırken, yağmur suyu toplama sistemiyle kendi suyunu da karşılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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