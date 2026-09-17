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Yaşam
Çatılara Süt Kutusu Serme Dönemi Başladı

Çatılara Süt Kutusu Serme Dönemi Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 12:22
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Latin Amerika ve Karayipler'de yüksek sıcaklıkla mücadele eden evler için basit ama etkili bir çözüm bulundu: Geri dönüştürülmüş süt ve meyve suyu kutuları. Araştırmacılar, evlerin çatısına serilen bu kutulardan yapılan yalıtım levhalarının iç ortam sıcaklığını en sıcak şehirlerde 3,1 dereceye kadar düşürdüğünü tespit etti. 

İşte detaylar...

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Araştırmacılar, Latin Amerika ve Karayipler'deki gecekondu tipi evlerdeki aşırı ısınma sorununu çözmek için dört farklı düşük maliyetli çatı yükseltme yöntemini karşılaştırdı.

Araştırmacılar, Latin Amerika ve Karayipler'deki gecekondu tipi evlerdeki aşırı ısınma sorununu çözmek için dört farklı düşük maliyetli çatı yükseltme yöntemini karşılaştırdı.

Bu dört yöntem arasında geri dönüştürülmüş süt kutusu yalıtım levhası, yansıtıcı bir bariyer, silindirik bir baca ve bir güneş bacası yer aldı. Testler, mevcut iklim koşullarının yanı sıra 2050 yılı için öngörülen gelecekteki iklim senaryoları da dikkate alınarak birden fazla Latin Amerika ve Karayip lokasyonunda gerçekleştirildi.

Belirlenmiş saatlerde doğal havalandırmayla birleştirilen geri dönüştürülmüş süt kutusu yalıtımının en etkili yöntem olduğu ortaya çıktı: Maliyeti metrekare başına 1 avronun altında kaldı.

Belirlenmiş saatlerde doğal havalandırmayla birleştirilen geri dönüştürülmüş süt kutusu yalıtımının en etkili yöntem olduğu ortaya çıktı: Maliyeti metrekare başına 1 avronun altında kaldı.

Süt ve meyve suyu kutularının içindeki ince alüminyum tabaka, ısı ışınımının bir kısmını geri yansıtarak çatının altında düşük maliyetli bir ısı bariyeri oluşturuyor. Bu geri dönüştürülmüş ambalajlardan hazırlanan levhalar çatı yalıtımı olarak kullanılırken, doğal havalandırmayla birlikte uygulandığında etki daha da artıyor.

Araştırmacılar, küresel ısınmanın devam etmesi durumunda bu yöntemin 2050 yılında iç ortam sıcaklığını 3,3 dereceye kadar düşürebileceğini öngördü.

Araştırmacılar, küresel ısınmanın devam etmesi durumunda bu yöntemin 2050 yılında iç ortam sıcaklığını 3,3 dereceye kadar düşürebileceğini öngördü.

Sistem o kadar basit tasarlandı ki insanlar bunu kendi evlerinde, herhangi bir uzman yardımı almadan uygulayabiliyor; araştırmacılar bu amaçla ayrıntılı bir kurulum kılavuzu da hazırladı. Çatı yalıtımı, bir evin toplam inşaat maliyetinin yalnızca yüzde 5 ila 10'unu oluşturuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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