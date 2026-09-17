Çatılara Süt Kutusu Serme Dönemi Başladı
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Latin Amerika ve Karayipler'de yüksek sıcaklıkla mücadele eden evler için basit ama etkili bir çözüm bulundu: Geri dönüştürülmüş süt ve meyve suyu kutuları. Araştırmacılar, evlerin çatısına serilen bu kutulardan yapılan yalıtım levhalarının iç ortam sıcaklığını en sıcak şehirlerde 3,1 dereceye kadar düşürdüğünü tespit etti.
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Araştırmacılar, Latin Amerika ve Karayipler'deki gecekondu tipi evlerdeki aşırı ısınma sorununu çözmek için dört farklı düşük maliyetli çatı yükseltme yöntemini karşılaştırdı.
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Belirlenmiş saatlerde doğal havalandırmayla birleştirilen geri dönüştürülmüş süt kutusu yalıtımının en etkili yöntem olduğu ortaya çıktı: Maliyeti metrekare başına 1 avronun altında kaldı.
Araştırmacılar, küresel ısınmanın devam etmesi durumunda bu yöntemin 2050 yılında iç ortam sıcaklığını 3,3 dereceye kadar düşürebileceğini öngördü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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