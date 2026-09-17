Çatılara Süt Kutusu Serme Dönemi Başladı

Latin Amerika ve Karayipler'de yüksek sıcaklıkla mücadele eden evler için basit ama etkili bir çözüm bulundu: Geri dönüştürülmüş süt ve meyve suyu kutuları. Araştırmacılar, evlerin çatısına serilen bu kutulardan yapılan yalıtım levhalarının iç ortam sıcaklığını en sıcak şehirlerde 3,1 dereceye kadar düşürdüğünü tespit etti.

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