Kasisler Artık Sadece Araçları Yavaşlatmayacak: Yeni Sistem Geliştirildi
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Yol kasisleri artık sadece araçları yavaşlatmakla kalmayabilir: Bir grup mühendis, kasislerin üzerinden geçen her aracın enerjisini elektriğe çeviren yeni bir tasarım geliştirdi. Gerçek boyutlarda üretilen prototip, laboratuvar testlerinde 26 volt gerilim ve yaklaşık 1,16 watt güç üretti.
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Kasislerin normalde sadece araç hızını kesip enerjiyi boşa harcadığını belirten araştırmacılar, bu enerjiyi geri kazanan çift yönlü bir mekanizma geliştirdiklerini duyurdu.
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Gerçek boyutlardaki bir yol kasisiyle birebir aynı ölçülerde üretilen prototip, özel bir hidrolik test platformunda hem laboratuvar hem de yol koşullarında sınandı.
Araştırmacılar, bu tür enerji hasadı yapan kasislerin ileride yol altyapısındaki düşük güç tüketen sistemleri beslemek için kullanılabileceğini belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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