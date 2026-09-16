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Yaşam
Kasisler Artık Sadece Araçları Yavaşlatmayacak: Yeni Sistem Geliştirildi

Kasisler Artık Sadece Araçları Yavaşlatmayacak: Yeni Sistem Geliştirildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 21:01
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Yol kasisleri artık sadece araçları yavaşlatmakla kalmayabilir: Bir grup mühendis, kasislerin üzerinden geçen her aracın enerjisini elektriğe çeviren yeni bir tasarım geliştirdi. Gerçek boyutlarda üretilen prototip, laboratuvar testlerinde 26 volt gerilim ve yaklaşık 1,16 watt güç üretti. 

İşte detaylar...

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Kasislerin normalde sadece araç hızını kesip enerjiyi boşa harcadığını belirten araştırmacılar, bu enerjiyi geri kazanan çift yönlü bir mekanizma geliştirdiklerini duyurdu.

Kasislerin normalde sadece araç hızını kesip enerjiyi boşa harcadığını belirten araştırmacılar, bu enerjiyi geri kazanan çift yönlü bir mekanizma geliştirdiklerini duyurdu.

Geliştirilen sistem, tekerleğin kasise bastığı anda oluşan aşağı yönlü hareketi değil, yayın kasisi tekrar yukarı ittiği anı da kullanarak jeneratörü sürekli döndürür. Böylece hem araç kasise basarken hem de kasis eski haline dönerken enerji üretilmiş olur; bu da tek yönlü çalışan önceki tasarımlara kıyasla önemli bir fark yaratır.

Gerçek boyutlardaki bir yol kasisiyle birebir aynı ölçülerde üretilen prototip, özel bir hidrolik test platformunda hem laboratuvar hem de yol koşullarında sınandı.

Gerçek boyutlardaki bir yol kasisiyle birebir aynı ölçülerde üretilen prototip, özel bir hidrolik test platformunda hem laboratuvar hem de yol koşullarında sınandı.

Enerji dönüşüm verimliliği, koşullara göre yüzde 16 ile yüzde 68 arasında değişti. Araştırmacılar, laboratuvar testlerinde kasisin yay sertliğini test cihazının kapasitesine uyacak şekilde bilinçli olarak düşürdüklerini, gerçek yol koşullarında bu rakamların değişebileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu tür enerji hasadı yapan kasislerin ileride yol altyapısındaki düşük güç tüketen sistemleri beslemek için kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, bu tür enerji hasadı yapan kasislerin ileride yol altyapısındaki düşük güç tüketen sistemleri beslemek için kullanılabileceğini belirtti.

Çalışma, kasislerin şimdiye kadar sadece trafik güvenliği amacıyla kullanılırken boşa giden kinetik enerjiyi geri kazanabileceğini gösterir. Araştırmacılara göre bu tasarım, önceki tek yönlü enerji hasadı sistemlerine kıyasla daha sürekli ve verimli bir enerji üretimi sağlar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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