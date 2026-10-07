Kaçıran Yandı! Milyonlarca Çalışan ve Patronun Bilmediği Gizli Süre
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İş Kanunu'nda hem işçiye hem işverene tanınan 'derhal fesih' hakkı, sanıldığı gibi süresiz değil. SGK Uzmanı İsa Karakaş, haklı bir gerekçeye sahip olmanın tek başına yetmediğini, 6 iş günü ve 1 yıllık sınırlar aşıldığında haklı feshin bile haksız sayıldığını hatırlattı. Süreyi kaçıran taraf, ihbar ve kıdem tazminatı riskiyle karşı karşıya kalıyor.
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Haklı sebep varsa iş sözleşmesi, bildirim süresi beklenmeden derhal feshedilebiliyor.
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Olay öğrenildikten sonra 6 iş günü, olayın üzerinden ise en fazla 1 yıl geçmemeli.
Süreyi kaçıran taraf, haklı olsa bile ihbar ve kıdem tazminatıyla karşılaşabiliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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