Kaçıran Yandı! Milyonlarca Çalışan ve Patronun Bilmediği Gizli Süre

Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında çalışma hayatında sıkça gözden kaçan bir ayrıntıya dikkat çekti. İş sözleşmesi taraflara karşılıklı dürüstlük yükümlülüğü getiriyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranış ortaya çıktığında işçi de işveren de bildirim süresini beklemeden sözleşmeyi hemen sona erdirebiliyor.

Bu hakkın sonuçları iki taraf için farklı işliyor. En az bir yıllık kıdemi bulunan ve haklı nedenle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanıyor. İşveren tarafında ise ahlaka aykırı davranışı nedeniyle sözleşmesi feshedilen işçiye çoğu durumda tazminat ödenmiyor.

Ancak Karakaş'a göre asıl kritik nokta, bu hakkın sınırsız bir zaman dilimi içinde kullanılamaması. Kanun, haklı olan tarafın bile belirli bir takvime uymasını şart koşuyor.