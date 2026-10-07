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Hijyenik Temizliğin En Pratik Yolu: Kärcher KST 2 + Buharlı Temizlik Makinesi İndirimde!

etiket Hijyenik Temizliğin En Pratik Yolu: Kärcher KST 2 + Buharlı Temizlik Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.10.2026 - 11:44
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Evinizde deterjan veya sert kimyasallar kullanmadan, sadece suyun gücüyle derinlemesine hijyen sağlamak isteyenler için Kärcher’in en sevilen kompakt modellerinden Kärcher KST 2 Buharlı Temizlik Makinesi + Bez Seti, Amazon Prime fırsatlarıyla indirimli fiyattan satışta.

Zeminlerden derz aralarına, mutfak tezgahından banyo fayanslarına kadar evinizin her köşesini ilk günkü gibi parlatacak bu pratik makinenin öne çıkan özelliklerine gelin birlikte göz atalım 👇

Bu içerik 07.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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3.2 Bar Güçlü Buhar Basıncı ve %99.99 Bakteri Temizliği

3.2 Bar Güçlü Buhar Basıncı ve %99.99 Bakteri Temizliği

Kärcher KST 2, ürettiği 3.2 bar yüksek buhar basıncı sayesinde yerleşmiş yağları, kireç lekelerini ve inatçı kirleri saniyeler içinde çözer. En güzel yanı ise hiçbir kimyasal temizleyiciye ihtiyaç duymadan, evdeki yaygın evsel bakterilerin ve virüslerin %99.99'unu yok ederek çocuklu ve evcil hayvanlı evler için hijyenik bir ortam sunar.

Ergonomik EasyFix Zemin Başlığı ve Esnek Kullanım

Ergonomik EasyFix Zemin Başlığı ve Esnek Kullanım

Set içerisinde yer alan EasyFix zemin aparatı, esnek bağlantısı sayesinde mobilya altlarına ve dar köşelere kolayca ulaşır. Cırt cırtlı özel mikrofiber zemin bezi, kirle hiç temas etmeden kolayca takılıp çıkarılabilir. 

Gövde üzerindeki 2 kademeli buhar ayarı ile temizlenecek yüzeyin türüne ve kirlilik derecesine göre buhar miktarını zahmetsizce ayarlayabilirsiniz.

Kompakt Tasarım, Zengin Aksesuar ve Özel Bez Seti

Kompakt Tasarım, Zengin Aksesuar ve Özel Bez Seti

Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde ev içinde rahatça taşınır ve dolaplarda minimum yer kaplar. Dahili çocuk emniyet kilidi ve emniyet valfi ile maksimum kullanım güvenliği sağlar. 

Paketle birlikte gelen zemin bezi, el başlığı kılıfı, detay nozulu ve yuvarlak fırça aparatları sayesinde fayans, ocak, davlumbaz, duşakabin ve derz temizliğinde tam performans gösterir.

Ev temizliğinde deterjan masrafına son vermek ve buharın doğal hijyen gücüyle tanışmak istiyorsanız Kärcher KST 2 + Bez Setli Buharlı Temizlik Makinesi’ni Amazon güvencesiyle indirimle buradan alabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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