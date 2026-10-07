Hijyenik Temizliğin En Pratik Yolu: Kärcher KST 2 + Buharlı Temizlik Makinesi İndirimde!
Evinizde deterjan veya sert kimyasallar kullanmadan, sadece suyun gücüyle derinlemesine hijyen sağlamak isteyenler için Kärcher’in en sevilen kompakt modellerinden Kärcher KST 2 Buharlı Temizlik Makinesi + Bez Seti, Amazon Prime fırsatlarıyla indirimli fiyattan satışta.
Zeminlerden derz aralarına, mutfak tezgahından banyo fayanslarına kadar evinizin her köşesini ilk günkü gibi parlatacak bu pratik makinenin öne çıkan özelliklerine gelin birlikte göz atalım 👇
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3.2 Bar Güçlü Buhar Basıncı ve %99.99 Bakteri Temizliği
Ergonomik EasyFix Zemin Başlığı ve Esnek Kullanım
Kompakt Tasarım, Zengin Aksesuar ve Özel Bez Seti
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