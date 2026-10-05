article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Mutfakların Zamansız Klasiği: Emsan Emirgan 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti İndirimde!

etiket Mutfakların Zamansız Klasiği: Emsan Emirgan 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.10.2026 - 17:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çeyiz hazırlığında olanlar, mutfak çeliklerini yenilemek isteyenler veya uzun yıllar yıpranmadan kullanılacak dayanıklı bir tencere seti arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat! Şık tasarımı ve Emsan kalitesiyle mutfaklara estetik katan Emsan Emirgan 8 Parça Çelik Tencere Seti, Amazon Prime Alışveriş Fırsatı kapsamında indirimli fiyatıyla satışta.

Her mutfağın temel ihtiyacı olan bu paslanmaz çelik tencere setinin özelliklerine gelin birlikte göz atalım 👇

Bu içerik 05.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

304 Kalite Paslanmaz Çelik Yapı ve Uzun Ömürlü Dayanıklılık

304 Kalite Paslanmaz Çelik Yapı ve Uzun Ömürlü Dayanıklılık

Emsan Emirgan seti, yüksek kaliteli 18/10 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Paslanmaya, çizilmelere ve kararmaya karşı ekstra dirençli yapısı sayesinde gıdaların besin değerini korur, sağlıklı ve hijyenik bir pişirme deneyimi sunar. Bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir ve parlaklığını uzun yıllar korur.

Isıyı Eşit Yayan Capsule Taban Teknolojisi ve İndüksiyon Uyumu

Isıyı Eşit Yayan Capsule Taban Teknolojisi ve İndüksiyon Uyumu

Özel olarak tasarlanan kapsül taban teknolojisi, ocağın ısısını tencere tabanına eşit miktarda yayarak yemeklerin her noktasının tam kıvamında pişmesini sağlar. Isıyı uzun süre muhafaza ettiği için kısık ateşte bile yüksek pişirme performansı sunarak enerji tasarrufuna katkıda bulunur. İndüksiyon dahil tüm ocak tipleriyle tam uyumludur.

Her Yemeğe Uygun 4 Farklı Boyut ve Isınmayan Çelik Kulplar

Her Yemeğe Uygun 4 Farklı Boyut ve Isınmayan Çelik Kulplar

Set içerisinde her türlü sulu yemek, pilav, çorba ve zeytinyağlı pişirme ihtiyacınıza yanıt veren 4 farklı boyutta tencere ve bunlara özel cam kapaklar yer alır:

  • Farklı Boyutlarda Tencereler: Günlük kullanımdan kalabalık misafir sofralarına kadar ideal pişirme hacimleri sunar.

  • Ergonomik Tasarım: El yakmayan dayanıklı çelik kulpları ve ısıya dayanıklı şeffaf cam kapakları sayesinde pişirme sürecini kapağı açmadan rahatça kontrol edebilirsiniz.

Mutfağınıza zamansız bir şıklık katmak ve Emsan güvencesiyle yıllarca ilk günkü gibi kullanabileceğiniz bir sete sahip olmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

Emsan Emirgan 8 Parça Çelik Tencere Seti’ni Amazon güvencesiyle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın