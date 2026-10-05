Prime Alışveriş Festivali Başladı: Yılın En Düşük Fiyatlı İndirimli Ürünleri

Yeni nesil ultra güçlü A19 Pro çipi, bir iPhone modelinde şimdiye kadar sunulan en uzun pil ömrü ve profesyonel Pro Fusion kamera sistemiyle yılın en beklenen teknolojisi 127.799,00 TL yerine avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB