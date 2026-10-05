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Prime Alışveriş Festivali Başladı: Yılın En Düşük Fiyatlı İndirimli Ürünleri

etiket Prime Alışveriş Festivali Başladı: Yılın En Düşük Fiyatlı İndirimli Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 11:47
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Apple iPhone 17 Pro Max'in dip fiyatından Stanley mataraya, PlayStation 5 DualSense koldan Bialetti Moka Pot'a kadar Prime Alışveriş Festivali'nin öne çıkan fırsatlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

 Bu içerik 05.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) son 365 günün en düşük fiyatıyla net 121.799,00 TL!

Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) son 365 günün en düşük fiyatıyla net 121.799,00 TL!

Yeni nesil ultra güçlü A19 Pro çipi, bir iPhone modelinde şimdiye kadar sunulan en uzun pil ömrü ve profesyonel Pro Fusion kamera sistemiyle yılın en beklenen teknolojisi 127.799,00 TL yerine avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB

LEGO Pokémon Eevee (72151) koleksiyon modeli son 365 günün en düşüğü 1.999,00 TL!

LEGO Pokémon Eevee (72151) koleksiyon modeli son 365 günün en düşüğü 1.999,00 TL!

587 parçalık keyifli yapım deneyimiyle hem yetişkin koleksiyonerler hem de Pokémon hayranları için tasarlanan dekoratif yapım seti 2.243,54 TL yerine festival fırsatında.

LEGO Pokémon Eevee Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Model Yapım Seti (587 Parça)

Züber çilekli ve kakaolu doğal meyve barı (12'li kutu) %51 indirimle net 397,78 TL!

Züber çilekli ve kakaolu doğal meyve barı (12'li kutu) %51 indirimle net 397,78 TL!

12'li paket son 90 günün en düşüğünde (Önceki Fiyat: 820,00 TL).

Züber Çilekli ve Kakaolu Meyve Barı (40 g x 12 Adet)

SONGMICS 8'li katlanabilir iç çamaşırı çekmece düzenleyici seti %67 indirimle net 1.349,00 TL!

SONGMICS 8'li katlanabilir iç çamaşırı çekmece düzenleyici seti %67 indirimle net 1.349,00 TL!

Çorap, sütyen, kravat ve iç giyim ürünlerini dolap içinde nizami bir şekilde toparlayan, katlanabilir kumaş yapısıyla yerden tasarruf sağlayan 8 parçalık bej saklama kutusu seti 4.033,99 TL'den gerileyerek sepetlerin gözdesi oldu.

SONGMICS 8'li Katlanabilir Kumaş Çekmece Düzenleyici Saklama Seti

Dove Eventone 150 ml deodorant sprey son 90 günün en düşüğü net 101,55 TL!

Dove Eventone 150 ml deodorant sprey son 90 günün en düşüğü net 101,55 TL!

Koltuk altı ton eşitsizliklerini gidermeye yardımcı 1/4 nemlendirici kremli özel formülü ve 48 saat süren ter kokusu korumasıyla 169,90 TL yerine %40 indirimle satışta.

Dove Eventone 150 ml Kadın Deodorant Sprey

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STANLEY The IceFlow Twist & Flip termos su şişesi (0.7 L) %43 indirimle net 1.599,00 TL!

STANLEY The IceFlow Twist & Flip termos su şişesi (0.7 L) %43 indirimle net 1.599,00 TL!

Çift cidarlı paslanmaz çelik vakum yalıtımıyla içecekleri saatlerce buz gibi tutan, sızdırmaz Twist & Flip kapağı ve şık Peach Rose rengiyle son 365 günün en düşük fiyatı olan 1.599,00 TL'ye indi (Önceki Fiyat: 2.789,00 TL).

STANLEY The IceFlow Twist & Flip Termos Su Şişesi 0.7 L (Peach Rose)

Bialetti Moka Exclusive 3 cup ocak üstü espresso cezvesi %40 indirimle net 1.678,99 TL!

Bialetti Moka Exclusive 3 cup ocak üstü espresso cezvesi %40 indirimle net 1.678,99 TL!

İtalyan kahve ritüelini evinize taşıyan pembe alüminyum gövdesi, 130 ml kapasitesiyle ocak üstünde dakikalar içinde aromatik espresso hazırlayan şık model 2.799,00 TL yerine çok avantajlı.

Bialetti Moka Exclusive 3 Cups Ocak Üstü Espresso Pişirici Pembe

Colgate Optic White Oxygen aktif oksijenli beyazlatıcı diş macunu %42 indirimle net 216,16 TL!

Colgate Optic White Oxygen aktif oksijenli beyazlatıcı diş macunu %42 indirimle net 216,16 TL!

Diş minesinin altındaki derin lekeleri hedef alan milyonlarca aktif oksijen baloncuklu gelişmiş teknolojisiyle 370,00 TL yerine avantajlı fiyatıyla kişisel bakım sepetlerini tamamlıyor.

Colgate Optic White Oxygen Aktif Oksijen Beyazlatıcı Diş Macunu (75 ml)

Davidoff Café Espresso 57 çekirdek kahve (2x500 g) %32 tasarrufla net 1.699,00 TL!

Davidoff Café Espresso 57 çekirdek kahve (2x500 g) %32 tasarrufla net 1.699,00 TL!

Geleneksel tambur kavurma yöntemiyle hazırlanan, yoğun gövdeli ve zengin aromalı 1 kilogramlık (2x500 g) özel paket kahve; 2.498,00 TL yerine Prime Alışveriş Festivali avantajıyla sepetlerde.

Davidoff Café Espresso 57 Çekirdek Kahve (2x500 g)

PlayStation 5 Sony DualSense kablosuz oyun kolu son 365 günün en düşüğü net 3.971,00 TL!

PlayStation 5 Sony DualSense kablosuz oyun kolu son 365 günün en düşüğü net 3.971,00 TL!

Dokunsal geri bildirim ve dinamik uyarlanabilir tetik tuşlarıyla oyun içi hissiyatı ellerinize taşıyan, karizmatik gece siyahı rengindeki orijinal PS5 kolu yılın dip fiyatıyla satışta.

Sony PlayStation 5 DualSense Wireless Controller (Midnight Black)

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Robeve Blic 2 mikrofonlu LED ışıklı çocuk karaoke seti %50 indirimle net 399,90 TL!

Robeve Blic 2 mikrofonlu LED ışıklı çocuk karaoke seti %50 indirimle net 399,90 TL!

6 farklı eğlenceli ses efekti, Bluetooth bağlantısı, renkli LED aydınlatması, uzun pil ömrü ve çift mikrofonuyla evde partileri başlatan taşınabilir siyah karaoke hoparlörü 799,90 TL yerine yarı fiyatına indi.

Robeve Blic Çift Mikrofonlu LED Işıklı Çocuk Karaoke Bluetooth Hoparlör Seti

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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