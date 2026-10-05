Prime Alışveriş Festivali Başladı: Yılın En Düşük Fiyatlı İndirimli Ürünleri
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Apple iPhone 17 Pro Max'in dip fiyatından Stanley mataraya, PlayStation 5 DualSense koldan Bialetti Moka Pot'a kadar Prime Alışveriş Festivali'nin öne çıkan fırsatlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 05.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Apple iPhone 17 Pro Max (512 GB) son 365 günün en düşük fiyatıyla net 121.799,00 TL!
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LEGO Pokémon Eevee (72151) koleksiyon modeli son 365 günün en düşüğü 1.999,00 TL!
Züber çilekli ve kakaolu doğal meyve barı (12'li kutu) %51 indirimle net 397,78 TL!
SONGMICS 8'li katlanabilir iç çamaşırı çekmece düzenleyici seti %67 indirimle net 1.349,00 TL!
Dove Eventone 150 ml deodorant sprey son 90 günün en düşüğü net 101,55 TL!
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STANLEY The IceFlow Twist & Flip termos su şişesi (0.7 L) %43 indirimle net 1.599,00 TL!
Bialetti Moka Exclusive 3 cup ocak üstü espresso cezvesi %40 indirimle net 1.678,99 TL!
Colgate Optic White Oxygen aktif oksijenli beyazlatıcı diş macunu %42 indirimle net 216,16 TL!
Davidoff Café Espresso 57 çekirdek kahve (2x500 g) %32 tasarrufla net 1.699,00 TL!
PlayStation 5 Sony DualSense kablosuz oyun kolu son 365 günün en düşüğü net 3.971,00 TL!
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