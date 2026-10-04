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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
04.10.2026 - 09:43
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Doğa yürüyüşlerinden şehir koşularına eşlik eden spor ayakkabılardan ev havasını tazeleyen akıllı teknolojilere, lüks ev tekstilinden gardırobun temel giyim parçalarına kadar son günlerin en çok sipariş edilen ürünlerini bir araya getirdik. İşte bu hafta kullanıcıların sepetine en çok eklediği, tükenmeden yakalanması gereken haftanın favorileri:

Bu içerik 04.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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adidas TERREX TRACEFINDER 2 outdoor spor ayakkabı sağlam adımların tercihi oldu!

adidas TERREX TRACEFINDER 2 outdoor spor ayakkabı sağlam adımların tercihi oldu!

Zorlu arazi koşullarında üstün zemin tutuşu sunan dış tabanı, nefes alan dayanıklı kumaşı ve hafif yastıklamasıyla hem doğa yürüyüşlerinde hem de engebeli şehir yollarında konfor sunan ayakkabı 2.430,00 TL fiyatıyla haftanın en çok satanları arasında.

adidas TERREX TRACEFINDER 2 Spor Ayakkabı

6'lı kutu premium likralı erkek boxer çok satanlarda öne çıktı!

6'lı kutu premium likralı erkek boxer çok satanlarda öne çıktı!

Esnek likralı pamuklu kumaşı, terletmeyen nefes alabilir yapısı ve gün boyu rahat hareket imkanı sağlayan ergonomik kesimiyle 649,06 TL'ye sepetlerin temel kurtarıcısı oldu.

6'lı Kutu Premium Likralı Erkek Boxer Seti

GoWith %100 doğal pamuk dikişsiz ribana soket çorap ile gün boyu konfor!

GoWith %100 doğal pamuk dikişsiz ribana soket çorap ile gün boyu konfor!

Ön yıkamalı yumuşacık dokusu, parmak ucunu rahatsız etmeyen dikişsiz yapısı ve cilt dostu bio naturel ribana örgüsüyle hem kadınların hem erkeklerin sepetine eklediği 4'lü paket çorap.

GoWith %100 Doğal Pamuk Dikişsiz Ribana Soket Çorap

Shark Neverchange HEPA filtreli hava temizleyici çok satanlarda 1. sırada!

Shark Neverchange HEPA filtreli hava temizleyici çok satanlarda 1. sırada!

5 yıla kadar filtre değişim masrafı çıkarmayan teknolojisi, 130 m²'ye kadar geniş alanları arındırma kapasitesi, sessiz çalışma prensibi ve hava kalitesini anlık bildiren LED ekranıyla kategorisinin zirvesine yerleşti.

Shark Neverchange HEPA Filtreli Akıllı Hava Temizleyici Beyaz

VOID Edition nakışlı paçası ayarlanabilir oversize eşofman altı 499,00 TL!

VOID Edition nakışlı paçası ayarlanabilir oversize eşofman altı 499,00 TL!

Büzgülü ayarlanabilir paça detayı, özenli nakış işlemesi ve sokak modasına uygun dökümlü rahat kalıbıyla 1.399,00 TL'den 499,00 TL'ye inerek sepetlerin gözdesi oldu.

Yazlık VOID Edition Nakışlı Premium Oversize Eşofman Altı

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MAD Parfüm MAD R103 Selective erkek parfüm sepete özel yarı fiyatına!

MAD Parfüm MAD R103 Selective erkek parfüm sepete özel yarı fiyatına!

Kalıcı esansı, karizmatik ve etkileyici koku piramidiyle dikkat çeken 50 ml erkek parfümü, 599,99 TL yerine sepete özel 299,99 TL'lik fiyatıyla kapışıldı.

MAD Parfüm MAD R103 Selective 50 ml Erkek Parfüm

Solingen paslanmaz çelik sebze ve meyve soyucu mutfakların vazgeçilmezi!

Solingen paslanmaz çelik sebze ve meyve soyucu mutfakların vazgeçilmezi!

Alman çeliğinin keskinliğini mutfaklara taşıyan, meyve ve sebzeleri incecik ve zahmetsizce soymayı sağlayan ergonomik paslanmaz çelik soyacak haftanın en pratik sepet tamamlayıcısı oldu.

Solingen Paslanmaz Çelik Meyve ve Sebze Soyucu

Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı %66 indirimle 199,00 TL!

Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı %66 indirimle 199,00 TL!

Katkısız ve saf formülüyle kahvelere, sağlıklı tariflere ve saç-cilt bakım rutinlerine eşlik eden 150 ml soğuk sıkım organik yağ, 591,00 TL normal fiyatından 199,00 TL'ye gerileyerek haftanın rekorunu kırdı.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml (Soğuk Sıkım)

Chakra Marta bambu çift kişilik lacivert nevresim takımı 1.999,00 TL!

Chakra Marta bambu çift kişilik lacivert nevresim takımı 1.999,00 TL!

Bambu ve pamuğun ipeksi yumuşaklığı, nefes alan dokusu, 200x220 cm ölçüsü ve dingin lacivert tonuyla 2.699 TL yerine 1.999,00 TL'ye inerek yatak odalarına lüks bir dokunuş kazandırdı.

Chakra Marta Bambu Çift Kişilik Çarşaflı Nevresim Takımı (Lacivert)

Tchibo Barista Caffé Crema çekirdek kahve Dünya Kahve Günü'ne özel fırsatta!

Tchibo Barista Caffé Crema çekirdek kahve Dünya Kahve Günü'ne özel fırsatta!

Kadifemsi kreması ve zengin meyvemsi aromalarıyla tam otomatik kahve makinelerinin favorisi olan 1 kilogramlık Barista Caffé Crema kahve severlerin sepetini doldurdu.

Tchibo Barista Caffé Crema Çekirdek Kahve (1000 g)

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adidas Response Runner unisex koşu ayakkabısı resmi mağaza outlet fırsatıyla satışta!

adidas Response Runner unisex koşu ayakkabısı resmi mağaza outlet fırsatıyla satışta!

Spor salonunda ve yürüyüşlerde konfor sunan model, adidas resmi mağazasının outlet indirimleriyle çok satanlara girdi.

adidas Response Runner U Unisex Koşu Ayakkabısı (JR8058)

D'S Damat siyah pamuk karışımlı yarım balıkçı triko kazak sepette 1.199,25 TL!

D'S Damat siyah pamuk karışımlı yarım balıkçı triko kazak sepette 1.199,25 TL!

Ceketlerin içine veya tek başına giyildiğinde modern ve zarif bir duruş sergileyen yarım balıkçı yaka siyah kazak; 1.599 TL yerine '2 Al %30' kampanyasıyla sepette çok avantajlı fiyata geliyor.

D'S Damat Regular Fit Siyah Yarım Balıkçı Triko Kazak

Penti Sütyen Günleri: Tüm sütyenler tek fiyat 749 TL ve külotlarda '2 Al 1 Öde'!

Penti Sütyen Günleri: Tüm sütyenler tek fiyat 749 TL ve külotlarda '2 Al 1 Öde'!

Konforlu balensizlerden toparlayıcı ve destekli modellere kadar tüm Penti sütyenlerde 749 TL tek fiyat avantajı sunulurken; tekli ve çoklu paket külotlarda geçerli '2 Al 1 Öde' fırsatı iç giyim çekmecelerini tazeledi.

Penti Sütyen Günleri ve Kadın İç Giyim Koleksiyonu

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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