Bütçenize ve İhtiyaçlarınıza En Uygun Laptop Seçim Rehberi!
Casper Nirvana serisinde 16 bin TL'den başlayan C370'ten 1.25 kg'lık ultra hafif Z100'e kadar beş laptop modelini fiyat, ağırlık, işlemci ve kullanım amacına göre karşılaştırdık.
Son Güncelleme: 01.10.2026
Bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun laptop, bilgisayarı ne kadar taşıyacağınıza ve hangi işler için kullanacağınıza göre değişiyor. Casper Laptop'larını incelediğimizde Casper Nirvana serisinde 15-20 bin TL bütçeyle temel internet ve ofis işleri için Casper Nirvana C370 (16.091 TL'den), 25-35 bin TL bütçeyle öğrenci ve günlük fiyat/performans arayanlar için Casper Nirvana X600 (26.922 TL'den), 35-40 bin TL bütçeyle hafiflik ve yapay zeka desteği isteyenler için Casper Nirvana S100 (35.750 TL'den), Casper Nirvana X650 (36.752 TL'den) ve 1.25 kg ile serinin en hafifi Casper Nirvana Z100 (38.151 TL'den) öne çıkıyor.
Hangi Bütçeye Hangi Casper Nirvana Laptop? Fiyat Performans Laptop Önerileri
Fiyat performans laptop, bütçenizi aşmadan günlük işlerinizi, ödevlerinizi ve dizi-film keyfinizi takılmadan karşılayan modeldir. Casper Nirvana serisinde her bütçe aralığına denk gelen bir model var:
15-20 bin TL (öğrenci bütçesi, temel kullanım): Casper Nirvana C370, 16.091 TL'den başlayan fiyatı, Intel Celeron N4020 işlemcisi ve 15.6 inç ekranıyla internet, online ders ve ofis belgeleri için en ekonomik seçenek.
20-25 bin TL: Bu aralığa en yakın model Casper Nirvana X600; 26.922 TL'den başlıyor. Bütçeyi biraz esnetebilenler için 2 RAM yuvası ve 64 GB'a kadar bellek desteğiyle uzun süreli kullanıma uygun bir altyapı sunuyor.
25-35 bin TL (çalışma + dizi/film, okul ve küçük işler): Casper Nirvana X600; 15.6 inç FHD IPS ekran, Dolby Audio, 1.6 kg ağırlık, sürgülü kamera kapağı ve yapay zeka destekli Intel işlemci seçenekleriyle öne çıkıyor.
35-40 bin TL (hafif + yapay zeka destekli): Casper Nirvana S100 (Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar, Copilot tuşu), Casper Nirvana X650 (DDR5, Copilot tuşu) ve Casper Nirvana Z100 (1.25 kg, 14.9 mm).
Beş modelin temel farklarını aşağıdaki tabloda yan yana görebilirsiniz. Fiyatlar, 01.10.2026 tarihinde casper.com.tr'de yer alan ve seçilen donanıma göre değişen başlangıç fiyatlarıdır.
35-40 Bin TL'ye Hafif ve Yapay Zeka Destekli Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S100
Günlük İşler ve Dizi-Film İçin Fiyat Performans Laptop Hangisi? Casper Nirvana X650 ve X600
Taşıması Kolay En Hafif Casper Laptop Hangisi? 1.25 kg'lık Casper Nirvana Z100
Öğrenciye 15-20 Bin TL'ye Laptop: Temel Kullanım İçin Casper Nirvana C370
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Öğrenciyim, 15-20 bin TL'ye hangi fiyat performans laptopu almalıyım?
Cevap: Casper Nirvana serisinde bu bütçeye denk gelen model Casper Nirvana C370. 16.091 TL'den başlayan fiyatıyla Intel Celeron N4020 işlemci, 120 GB SSD, 15.6 inç Anti-Glare ekran ve 1.7 kg ağırlık sunuyor. Online ders, araştırma, ödev yazma ve internet kullanımı için tasarlanmış; daha ağır programlar için 26.922 TL'den başlayan Casper Nirvana X600 bir üst adım.
Soru: Copilot ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları için hangi Casper laptop uygun?
Cevap: Yapay zeka odaklı kullanımda Casper Nirvana S100 öne çıkıyor; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, DDR5 bellek ve tek tuşla Microsoft Copilot erişimi sunuyor. Casper Nirvana X650 de Copilot tuşu ve DDR5 bellekle geliyor. Daha düşük bütçede Casper Nirvana X600, yapay zeka destekli Intel işlemci seçenekleriyle 26.922 TL'den başlıyor.
Soru: 4-5 yıl kullanmak için hangi Casper Nirvana modeli daha mantıklı?
Cevap: Uzun süreli kullanımda yükseltilebilirlik önemli. Casper Nirvana S100, X650 ve X600'de 2 adet SODIMM bellek yuvası ve 64 GB'a kadar RAM desteği bulunuyor; ihtiyaç arttıkça bellek eklenebiliyor. Beş modelin tamamı 24 ay garantiyle satılıyor ve Casper, 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor.
Soru: Casper Nirvana laptoplar oyun için uygun mu?
Cevap: Casper Nirvana serisindeki beş modelin hepsi dahili ekran kartıyla geliyor; seri ödev, iş, ofis ve dizi-film gibi günlük kullanıma odaklanıyor. Yeni çıkan oyunları yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için Casper'ın oyun bilgisayarı serisi Excalibur'a bakmak daha doğru olur.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Nirvana serisi; ödev, iş, ofis ve dizi-film gibi günlük kullanım için tasarlandı. Beş modelin hepsi dahili ekran kartı kullandığı için yeni çıkan oyunları yüksek ayarlarda oynamak ya da yoğun 3D ve video render işleri yapmak isteyenler için uygun değil. Casper Nirvana C370, 4 GB bellek ve 120 GB depolamasıyla aynı anda birden fazla ağır uygulama kullananlara dar gelebilir. 16 GB üzerinde bellek ihtiyacı olanlar da belleği 16 GB ile sınırlı Casper Nirvana Z100 yerine S100, X650 veya X600'ü değerlendirmeli.
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