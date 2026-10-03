Bütçenize ve İhtiyaçlarınıza En Uygun Laptop Seçim Rehberi!

Casper Nirvana S100 kimin için uygun? Hafif bir kasada yüksek işlemci gücü arayan, iş ve ödev takibini Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla hızlandırmak isteyen kullanıcılar için. 35.750 TL'den başlayan fiyatıyla Casper Nirvana S100; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi seçenekleri, 16 inç ekranı ve 1.8 kg ağırlığı bir araya getiriyor.

Casper Nirvana S100'ün öne çıkan özellikleri

Fiyat: 35.750 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 37.240 TL)

İşlemci: Series 2 Intel Core Ultra 7 255H, Core 9 270H, Core 7 240H, Core 5 210H ile 13. Nesil i7-13620H ve i5-13420H seçenekleri

Ekran: 16 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit parlaklık

Tasarım: Alüminyum alaşım kasa, 18.3 mm incelik, 1.8 kg ağırlık

Bellek ve depolama: DDR5 bellek, 64 GB'a kadar destek; 2 TB'a kadar PCIe 4.0 M.2 SSD

Pil: 54.72 Whr, Casper'ın verdiği bilgiye göre 8+ saat kullanım

Güvenlik ve yapay zeka: Güç tuşu üzerinde parmak izi okuyucu, tek tuşla Microsoft Copilot erişimi

Yapay zeka araçlarıyla iş ve ödev takibi yapacaklar için Casper Nirvana S100'ün H serisi işlemcileri öne çıkıyor çünkü Casper, bu işlemcilerin çoklu görevlerde yüksek hız sağladığını belirtiyor. Silindirik menteşesi ekranın 180 derece açılmasına izin veriyor, 3 kademeli aydınlatmalı klavyesi de loş ortamda yazmayı kolaylaştırıyor. Dizi ve film izlerken ise Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlörler devreye giriyor.