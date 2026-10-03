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Bütçenize ve İhtiyaçlarınıza En Uygun Laptop Seçim Rehberi!

Bütçenize ve İhtiyaçlarınıza En Uygun Laptop Seçim Rehberi!

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
03.10.2026 - 13:31
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Casper Nirvana serisinde 16 bin TL'den başlayan C370'ten 1.25 kg'lık ultra hafif Z100'e kadar beş laptop modelini fiyat, ağırlık, işlemci ve kullanım amacına göre karşılaştırdık.

Son Güncelleme: 01.10.2026

Bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun laptop, bilgisayarı ne kadar taşıyacağınıza ve hangi işler için kullanacağınıza göre değişiyor. Casper Laptop'larını incelediğimizde Casper Nirvana serisinde 15-20 bin TL bütçeyle temel internet ve ofis işleri için Casper Nirvana C370 (16.091 TL'den), 25-35 bin TL bütçeyle öğrenci ve günlük fiyat/performans arayanlar için Casper Nirvana X600 (26.922 TL'den), 35-40 bin TL bütçeyle hafiflik ve yapay zeka desteği isteyenler için Casper Nirvana S100 (35.750 TL'den), Casper Nirvana X650 (36.752 TL'den) ve 1.25 kg ile serinin en hafifi Casper Nirvana Z100 (38.151 TL'den) öne çıkıyor.

Hangi Bütçeye Hangi Casper Nirvana Laptop? Fiyat Performans Laptop Önerileri

Fiyat performans laptop, bütçenizi aşmadan günlük işlerinizi, ödevlerinizi ve dizi-film keyfinizi takılmadan karşılayan modeldir. Casper Nirvana serisinde her bütçe aralığına denk gelen bir model var:

  • 15-20 bin TL (öğrenci bütçesi, temel kullanım): Casper Nirvana C370, 16.091 TL'den başlayan fiyatı, Intel Celeron N4020 işlemcisi ve 15.6 inç ekranıyla internet, online ders ve ofis belgeleri için en ekonomik seçenek.

  • 20-25 bin TL: Bu aralığa en yakın model Casper Nirvana X600; 26.922 TL'den başlıyor. Bütçeyi biraz esnetebilenler için 2 RAM yuvası ve 64 GB'a kadar bellek desteğiyle uzun süreli kullanıma uygun bir altyapı sunuyor.

  • 25-35 bin TL (çalışma + dizi/film, okul ve küçük işler): Casper Nirvana X600; 15.6 inç FHD IPS ekran, Dolby Audio, 1.6 kg ağırlık, sürgülü kamera kapağı ve yapay zeka destekli Intel işlemci seçenekleriyle öne çıkıyor.

  • 35-40 bin TL (hafif + yapay zeka destekli): Casper Nirvana S100 (Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar, Copilot tuşu), Casper Nirvana X650 (DDR5, Copilot tuşu) ve Casper Nirvana Z100 (1.25 kg, 14.9 mm).

Beş modelin temel farklarını aşağıdaki tabloda yan yana görebilirsiniz. Fiyatlar, 01.10.2026 tarihinde casper.com.tr'de yer alan ve seçilen donanıma göre değişen başlangıç fiyatlarıdır.

35-40 Bin TL'ye Hafif ve Yapay Zeka Destekli Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S100

35-40 Bin TL'ye Hafif ve Yapay Zeka Destekli Laptop Arayanlara: Casper Nirvana S100

Casper Nirvana S100 kimin için uygun? Hafif bir kasada yüksek işlemci gücü arayan, iş ve ödev takibini Copilot, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarıyla hızlandırmak isteyen kullanıcılar için. 35.750 TL'den başlayan fiyatıyla Casper Nirvana S100; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemciye kadar uzanan H serisi seçenekleri, 16 inç ekranı ve 1.8 kg ağırlığı bir araya getiriyor.

Casper Nirvana S100'ün öne çıkan özellikleri

  • Fiyat: 35.750 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 37.240 TL)

  • İşlemci: Series 2 Intel Core Ultra 7 255H, Core 9 270H, Core 7 240H, Core 5 210H ile 13. Nesil i7-13620H ve i5-13420H seçenekleri

  • Ekran: 16 inç 16:10 FHD IPS, 300 nit parlaklık

  • Tasarım: Alüminyum alaşım kasa, 18.3 mm incelik, 1.8 kg ağırlık

  • Bellek ve depolama: DDR5 bellek, 64 GB'a kadar destek; 2 TB'a kadar PCIe 4.0 M.2 SSD

  • Pil: 54.72 Whr, Casper'ın verdiği bilgiye göre 8+ saat kullanım

  • Güvenlik ve yapay zeka: Güç tuşu üzerinde parmak izi okuyucu, tek tuşla Microsoft Copilot erişimi

Yapay zeka araçlarıyla iş ve ödev takibi yapacaklar için Casper Nirvana S100'ün H serisi işlemcileri öne çıkıyor çünkü Casper, bu işlemcilerin çoklu görevlerde yüksek hız sağladığını belirtiyor. Silindirik menteşesi ekranın 180 derece açılmasına izin veriyor, 3 kademeli aydınlatmalı klavyesi de loş ortamda yazmayı kolaylaştırıyor. Dizi ve film izlerken ise Dolby Audio destekli 2x2W stereo hoparlörler devreye giriyor.

Günlük İşler ve Dizi-Film İçin Fiyat Performans Laptop Hangisi? Casper Nirvana X650 ve X600

Günlük İşler ve Dizi-Film İçin Fiyat Performans Laptop Hangisi? Casper Nirvana X650 ve X600

Casper Nirvana X650 ve X600 kimin için uygun? Geniş 15.6 inç ekranda ödev, proje ve dizi-film keyfini bir arada isteyen öğrenciler ile günlük işlerini kasmadan yapmak isteyen kullanıcılar için. İki model de 15.6 inç FHD IPS ekran, 1.6 kg ağırlık, 19.2 mm incelik ve 180° açılabilen ekranla aynı gövdeyi paylaşıyor; farkları bellek, pil ve fiyatta.

Casper Nirvana X650: 36.752 TL'den başlayan fiyatlarla

  • İşlemci: Series 2 Intel Core 5 210H; 13. Nesil i7-13620H, i5-13420H, i3-1315U

  • Bellek: DDR5, 64 GB'a kadar destek

  • Pil: 53.58 Whr akıllı batarya

  • Ekstralar: Copilot tuşu, 2 MP sürgülü kamera, Dolby Audio, Wi-Fi 6, Ethernet ve SD kart girişi

Casper Nirvana X600: 26.922 TL'den başlayan fiyatlarla

  • İşlemci: AMD Ryzen 5 7430U; 13. Nesil i7-13620H, i5-13420H, i3-1315U

  • Bellek: DDR4, 2 yuva, 64 GB'a kadar destek

  • Pil: 38 Whr akıllı batarya

  • Ekstralar: Yapay zeka destekli Intel işlemci özellikleri, 2 MP sürgülü kamera, Dolby Audio, Wi-Fi 6, Ethernet ve SD kart girişi; Metalik Gri ve Gece Mavisi renk seçenekleri

Hangisini seçmeli? Casper Nirvana X600, X650'ye göre 9.830 TL (yaklaşık %27) daha uygun fiyatla başlıyor ve aynı ekran, ağırlık ve port düzenini sunuyor. Bu yüzden 25-35 bin TL bütçeli öğrenciler için serinin fiyat/performans adayı X600. Daha büyük batarya (38 Whr yerine 53.58 Whr) ve DDR5 bellek isteyenler ise X650'ye geçebilir. İki modelin i5 ve i7 H işlemcili seçenekleri de dikkat çekiyor çünkü Casper, bu konfigürasyonlarda 15W yerine 45W güç tüketen işlemcilerle daha yüksek işlem gücü sunduğunu belirtiyor.

Taşıması Kolay En Hafif Casper Laptop Hangisi? 1.25 kg'lık Casper Nirvana Z100

Taşıması Kolay En Hafif Casper Laptop Hangisi? 1.25 kg'lık Casper Nirvana Z100

Casper Nirvana Z100 kimin için uygun? Laptopunu her gün çantasında taşıyan, şık ve sağlam bir kasa isteyen öğrenciler ve çalışanlar için. 1.25 kg ağırlığı ve 14.9 mm inceliğiyle Casper Nirvana Z100, bu rehberdeki en hafif model; Casper Nirvana S100'den 550 gram (yaklaşık %30) daha hafif.

Casper Nirvana Z100'ün öne çıkan özellikleri

  • Fiyat: 38.151 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 41.022 TL)

  • İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7-1355U veya i5-1335U

  • Ekran: 14 inç QHD 300 nit ya da 14 inç OLED 2K 400 nit; iki seçenek de %100 sRGB ve %86 ekran-gövde oranına sahip

  • Kasa: Alüminyum-magnezyum alaşım, 145 MPa esneme dayanımı, parmak izi bırakmayan nano yüzey koruması

  • Pil: 50 Whr; Casper'a göre 12 saate ulaşan kullanım ve hızlı şarjla 2 saatte %100 doluluk

  • Kamera ve ses: 2 MP FHD 1080p kamera, gürültü engelleme, Dolby Audio

  • Bağlantı ve güvenlik: 2 adet Type-C (şarj + veri), HDMI, Wi-Fi 6; touchpad üzerinde parmak izi okuyucu

Dizi ve film izleyenler için Casper Nirvana Z100'ün OLED ekran seçeneği öne çıkıyor çünkü 400 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Küçük bir not: Z100'de bellek anakarta tümleşik LPDDR5 ve en fazla 16 GB. Sonradan yükseltme yerine satın alırken doğru kapasiteyi seçmek gerekiyor.

Öğrenciye 15-20 Bin TL'ye Laptop: Temel Kullanım İçin Casper Nirvana C370

Öğrenciye 15-20 Bin TL'ye Laptop: Temel Kullanım İçin Casper Nirvana C370

Casper Nirvana C370 kimin için uygun? İnternette gezinme, online ders, ödev yazma ve ofis belgeleri gibi temel işler için en düşük bütçeyle laptop arayan öğrenciler ve ev kullanıcıları için. 16.091 TL'den başlayan fiyatıyla Casper Nirvana C370, rehberdeki en uygun fiyatlı model; Casper Nirvana X600'e göre yaklaşık %40 daha uygun fiyata başlıyor.

Casper Nirvana C370'in öne çıkan özellikleri

  • Fiyat: 16.091 TL'den başlayan fiyatlarla (liste fiyatı 16.761 TL)

  • İşlemci: Intel Celeron N4020; Casper'a göre önceki Celeron N4000'e kıyasla %8 daha yüksek çekirdek performansı

  • Bellek ve depolama: 4 GB LPDDR4 RAM, 120 GB SATA SSD

  • Ekran: 15.6 inç HD (1366x768), Anti-Glare yansıma önleyici panel, 220 nit, 7.4 mm ince çerçeve

  • Tasarım: 1.7 kg, 19.6 mm, metalik uzay grisi, 135° açılan uplift menteşe

  • Güvenlik ve bağlantı: Sürgülü gizlenebilir 720p kamera, 2 adet USB 3.2 Type-A, HDMI, çift bant Intel AC Wi-Fi

Casper Nirvana C370'i temel kullanıma odaklı düşünmek gerekiyor çünkü 4 GB tümleşik belleği yükseltilemiyor. Aynı anda çok sayıda sekme ve ağır program açmayı planlayanlar için Casper Nirvana X600 daha doğru bir başlangıç noktası olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Öğrenciyim, 15-20 bin TL'ye hangi fiyat performans laptopu almalıyım?

Cevap: Casper Nirvana serisinde bu bütçeye denk gelen model Casper Nirvana C370. 16.091 TL'den başlayan fiyatıyla Intel Celeron N4020 işlemci, 120 GB SSD, 15.6 inç Anti-Glare ekran ve 1.7 kg ağırlık sunuyor. Online ders, araştırma, ödev yazma ve internet kullanımı için tasarlanmış; daha ağır programlar için 26.922 TL'den başlayan Casper Nirvana X600 bir üst adım.

Soru: Copilot ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları için hangi Casper laptop uygun?

Cevap: Yapay zeka odaklı kullanımda Casper Nirvana S100 öne çıkıyor; Series 2 Intel Core Ultra 7 255H AI işlemci seçeneği, DDR5 bellek ve tek tuşla Microsoft Copilot erişimi sunuyor. Casper Nirvana X650 de Copilot tuşu ve DDR5 bellekle geliyor. Daha düşük bütçede Casper Nirvana X600, yapay zeka destekli Intel işlemci seçenekleriyle 26.922 TL'den başlıyor.

Soru: 4-5 yıl kullanmak için hangi Casper Nirvana modeli daha mantıklı?

Cevap: Uzun süreli kullanımda yükseltilebilirlik önemli. Casper Nirvana S100, X650 ve X600'de 2 adet SODIMM bellek yuvası ve 64 GB'a kadar RAM desteği bulunuyor; ihtiyaç arttıkça bellek eklenebiliyor. Beş modelin tamamı 24 ay garantiyle satılıyor ve Casper, 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor.

Soru: Casper Nirvana laptoplar oyun için uygun mu?

Cevap: Casper Nirvana serisindeki beş modelin hepsi dahili ekran kartıyla geliyor; seri ödev, iş, ofis ve dizi-film gibi günlük kullanıma odaklanıyor. Yeni çıkan oyunları yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için Casper'ın oyun bilgisayarı serisi Excalibur'a bakmak daha doğru olur.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Nirvana serisi; ödev, iş, ofis ve dizi-film gibi günlük kullanım için tasarlandı. Beş modelin hepsi dahili ekran kartı kullandığı için yeni çıkan oyunları yüksek ayarlarda oynamak ya da yoğun 3D ve video render işleri yapmak isteyenler için uygun değil. Casper Nirvana C370, 4 GB bellek ve 120 GB depolamasıyla aynı anda birden fazla ağır uygulama kullananlara dar gelebilir. 16 GB üzerinde bellek ihtiyacı olanlar da belleği 16 GB ile sınırlı Casper Nirvana Z100 yerine S100, X650 veya X600'ü değerlendirmeli.

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