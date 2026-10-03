Muhtemel Aşk'ın "Ali"si Ayaz Küçükoğlu, "Kadir" Ekin Koç'a Oyunculuk Tavsiyesi Verdi

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'tan dikkat çekici bir an sosyal medyada gündem oldu. Dizide Ali'ye hayat veren çocuk oyuncu Ayaz Küçükoğlu, rol arkadaşı Ekin Koç'a bir sahne için oyunculuk tavsiyesi verdi. Minik oyuncunun aklı, Ekin Koç'un söylediği tek bir replikteydi: 'Elif kim?'

Küçükoğlu, söze 'Sana bir şey diyebilir miyim?' diye girdi. Ardından Ekin Koç'a repliği biraz daha komik bir şekilde söyleyip söyleyemeyeceğini sordu.

Görüntülerde ikilinin repliği birlikte çalıştığı anlar yer aldı. Ekin Koç ise tavsiyeyi geri çevirmedi. 'Nasıl yapayım? Deneyeyim şimdi.' diyen oyuncu, repliği bu kez farklı bir tonla seslendirdi.