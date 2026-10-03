Muhtemel Aşk'ın "Ali"si Ayaz Küçükoğlu, "Kadir" Ekin Koç'a Oyunculuk Tavsiyesi Verdi
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Muhtemel Aşk'ın setinden gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Dizide Ali'yi canlandıran çocuk oyuncu Ayaz Küçükoğlu, rol arkadaşı Ekin Koç'a oyunculuk tavsiyesi verdi. Peki minik oyuncu Ekin Koç'tan ne istedi?
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Muhtemel Aşk'ta Ali'yi canlandıran Ayaz Küçükoğlu, Ekin Koç'tan "Elif kim?" repliğini daha komik söylemesini istedi.
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Ekin Koç'un yeni denemesini onaylayan Ayaz Küçükoğlu'nun tek bir şartı vardı: Ses değişmeyecekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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