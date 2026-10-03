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Muhtemel Aşk'ın "Ali"si Ayaz Küçükoğlu, "Kadir" Ekin Koç'a Oyunculuk Tavsiyesi Verdi

Muhtemel Aşk'ın "Ali"si Ayaz Küçükoğlu, "Kadir" Ekin Koç'a Oyunculuk Tavsiyesi Verdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 13:56
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Muhtemel Aşk'ın setinden gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Dizide Ali'yi canlandıran çocuk oyuncu Ayaz Küçükoğlu, rol arkadaşı Ekin Koç'a oyunculuk tavsiyesi verdi. Peki minik oyuncu Ekin Koç'tan ne istedi?

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Muhtemel Aşk'ta Ali'yi canlandıran Ayaz Küçükoğlu, Ekin Koç'tan "Elif kim?" repliğini daha komik söylemesini istedi.

Muhtemel Aşk'ta Ali'yi canlandıran Ayaz Küçükoğlu, Ekin Koç'tan "Elif kim?" repliğini daha komik söylemesini istedi.

Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'tan dikkat çekici bir an sosyal medyada gündem oldu. Dizide Ali'ye hayat veren çocuk oyuncu Ayaz Küçükoğlu, rol arkadaşı Ekin Koç'a bir sahne için oyunculuk tavsiyesi verdi. Minik oyuncunun aklı, Ekin Koç'un söylediği tek bir replikteydi: 'Elif kim?'

Küçükoğlu, söze 'Sana bir şey diyebilir miyim?' diye girdi. Ardından Ekin Koç'a repliği biraz daha komik bir şekilde söyleyip söyleyemeyeceğini sordu.

Görüntülerde ikilinin repliği birlikte çalıştığı anlar yer aldı. Ekin Koç ise tavsiyeyi geri çevirmedi. 'Nasıl yapayım? Deneyeyim şimdi.' diyen oyuncu, repliği bu kez farklı bir tonla seslendirdi.

Ekin Koç'un yeni denemesini onaylayan Ayaz Küçükoğlu'nun tek bir şartı vardı: Ses değişmeyecekti.

Ekin Koç'un yeni denemesini onaylayan Ayaz Küçükoğlu'nun tek bir şartı vardı: Ses değişmeyecekti.

Ekin Koç'un denemesini beğenen Küçükoğlu, 'Evet, öyle olsun.' diyerek onay verdi. Ancak minik oyuncunun bir de uyarısı vardı: 'Öyle olsun ama sesini değiştirme. Şimdi yap bakayım.'

Ekin Koç repliği bir kez daha söyledi. Bu kez Küçükoğlu'ndan 'Hah, evet.' yanıtı geldi. Ünlü oyuncu da 'Tamam, böyle iyi.' diyerek sahneye son noktayı koydu.

Çocuk oyuncunun bir yönetmen titizliğiyle verdiği tavsiye kısa sürede viral oldu. Ekin Koç'un minik rol arkadaşını ciddiye alıp repliği yeniden denemesi de izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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