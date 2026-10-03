Eti Lokum Gibi Yapmanın Sırrı: Kasaplar 3-3-2-2 Formülünü Verdi

Levitt, yöntemin adını kasap tezgahında not alacak bir şey olmasa bile kolay hatırlansın diye 3-3-2-2 koydu. Yöntemi 2018'de kendi yazdığı bir yazıda anlattı. Yaklaşık 1,5 ile 2,5 santim kalınlığındaki ribeye ve New York strip gibi bifteklerde kullanılıyor.

Yöntem toplam 16 dakika sürüyor. Baharatlama 1 dakika, pişirme 10 dakika, dinlendirme 5 dakika. Levitt tuz ve karabiberi tercih ediyor ama baharatın önemli olmadığını söylüyor.

Ağır bir tava orta ateşte, yaklaşık 170 derecede birkaç dakika ısıtılıyor ve birkaç yemek kaşığı yağ ekleniyor. Biftek tavaya konuyor, oynatılmadan 3 dakika pişiriliyor, çevrilip 3 dakika daha pişiriliyor. Sonra iki kez daha çevrilerek her tarafı 2'şer dakika pişiriliyor. Sonuç, iyi kızarmış, orta az pişmiş bir biftek.