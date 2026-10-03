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Eti Lokum Gibi Yapmanın Sırrı: Kasaplar 3-3-2-2 Formülünü Verdi

Eti Lokum Gibi Yapmanın Sırrı: Kasaplar 3-3-2-2 Formülünü Verdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 13:55
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Şikagolu kasap Rob Levitt, biftek pişirmek için 3-3-2-2 adını verdiği bir yöntem öneriyor. Yöntemde biftek orta ateşte 3, 3, 2 ve 2 dakika arayla çevriliyor, ardından 5 dakika dinlendiriliyor.

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3-3-2-2 yöntemi bifteği dört turda ve 16 dakikada pişiriyor

3-3-2-2 yöntemi bifteği dört turda ve 16 dakikada pişiriyor

Levitt, yöntemin adını kasap tezgahında not alacak bir şey olmasa bile kolay hatırlansın diye 3-3-2-2 koydu. Yöntemi 2018'de kendi yazdığı bir yazıda anlattı. Yaklaşık 1,5 ile 2,5 santim kalınlığındaki ribeye ve New York strip gibi bifteklerde kullanılıyor.

Yöntem toplam 16 dakika sürüyor. Baharatlama 1 dakika, pişirme 10 dakika, dinlendirme 5 dakika. Levitt tuz ve karabiberi tercih ediyor ama baharatın önemli olmadığını söylüyor.

Ağır bir tava orta ateşte, yaklaşık 170 derecede birkaç dakika ısıtılıyor ve birkaç yemek kaşığı yağ ekleniyor. Biftek tavaya konuyor, oynatılmadan 3 dakika pişiriliyor, çevrilip 3 dakika daha pişiriliyor. Sonra iki kez daha çevrilerek her tarafı 2'şer dakika pişiriliyor. Sonuç, iyi kızarmış, orta az pişmiş bir biftek.

Ateş orta tutulunca etin içinde gri tabaka oluşmuyor

Ateş orta tutulunca etin içinde gri tabaka oluşmuyor

Levitt, harika bir biftek için çok yüksek ateş gerektiği düşüncesini yanlış buluyor. Kızartma lezzet için iyi ama çok sıcak bir tavada dışta güzel bir kabuk oluşurken hemen altında lezzeti ve sululuğu azaltan gri bir tabaka kalıyor.

Üç dakikalık turlar etin dışını kızartıp merkezine kadar ısıtıyor, çevirme ise gri tabakanın oluşmasına izin vermiyor. İkişer dakikalık turlar yüzeyi nazikçe kızartırken eti istenen pişme derecesine getiriyor. Sürelerin eşit tutulması gerekiyor, aksi halde biftek bir tarafı diğerinden daha pişmiş olabiliyor.

Biftek daha çok pişsin istenirse süreye bir dakika, iyi pişmiş istenirse bir dakika daha ekleniyor. Levitt bundan fazlasını önermiyor. Bifteğin pişmeden önce oda sıcaklığına gelmesi gerektiği düşüncesi ise şart değil, zararı da yok.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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