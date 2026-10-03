Eti Lokum Gibi Yapmanın Sırrı: Kasaplar 3-3-2-2 Formülünü Verdi
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Şikagolu kasap Rob Levitt, biftek pişirmek için 3-3-2-2 adını verdiği bir yöntem öneriyor. Yöntemde biftek orta ateşte 3, 3, 2 ve 2 dakika arayla çevriliyor, ardından 5 dakika dinlendiriliyor.
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3-3-2-2 yöntemi bifteği dört turda ve 16 dakikada pişiriyor
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Ateş orta tutulunca etin içinde gri tabaka oluşmuyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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