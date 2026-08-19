Yazın Bağırsakları Harekete Geçiren 5 Hafif Yemek!

Listenin ilk sırasında az yağla pişirilen zeytinyağlı kabak bulunuyor. Kabak, su oranı yüksek bir sebze olduğu için yaz sofralarında ağır soslu yemeklerin yerine tercih edilebilir. Yemeğin yanına kişisel toleransa göre birkaç kaşık yoğurt eklenerek daha dengeli bir öğün hazırlanabilir.

İkinci seçenek ise sebzeli bulgur pilavı

Sebzeli bulgur pilavı kabak, havuç ve kırmızı biber gibi mevsim sebzeleriyle hazırlanabilir. Lif içeren bulgurun porsiyonunu ölçülü tutmak ve yağı sınırlamak önemlidir. Lif tüketimine alışık olmayan kişiler miktarı bir anda artırmamalıdır.