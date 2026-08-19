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Yazın Bağırsakları Harekete Geçiren 5 Hafif Yemek!

Yazın Bağırsakları Harekete Geçiren 5 Hafif Yemek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 16:08
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Sıcak havalarda büyük porsiyonlar, kızartmalar ve aşırı yağlı yemekler şişkinlik ve ağırlık hissini artırabilir. Daha küçük porsiyonlarda hazırlanan, su oranı yüksek ve dengeli öğünler ise hem günlük besin ihtiyacını karşılayabilir hem de yemek sonrasını daha rahat geçirmeyi sağlayabilir.

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Zeytinyağlı kabak

Zeytinyağlı kabak

Listenin ilk sırasında az yağla pişirilen zeytinyağlı kabak bulunuyor. Kabak, su oranı yüksek bir sebze olduğu için yaz sofralarında ağır soslu yemeklerin yerine tercih edilebilir. Yemeğin yanına kişisel toleransa göre birkaç kaşık yoğurt eklenerek daha dengeli bir öğün hazırlanabilir.

İkinci seçenek ise sebzeli bulgur pilavı

Sebzeli bulgur pilavı kabak, havuç ve kırmızı biber gibi mevsim sebzeleriyle hazırlanabilir. Lif içeren bulgurun porsiyonunu ölçülü tutmak ve yağı sınırlamak önemlidir. Lif tüketimine alışık olmayan kişiler miktarı bir anda artırmamalıdır.

Izgara tavuklu sebze tabağı ve fırında balık

Izgara tavuklu sebze tabağı ve fırında balık

Üçüncü yemek, yağda kızartılmamış tavuk ile pişmiş sebzelerin bir araya getirildiği hafif bir tabak. Izgara veya haşlama yöntemiyle hazırlanan derisiz tavuk; kabak, havuç ya da patates gibi pişmiş sebzelerle servis edilebilir. Acı soslar ve ağır kremalı karışımlar eklenmediğinde öğün daha sade kalır.

Dördüncü seçenek ise fırında balık

Balık; limon, dereotu ve az miktarda zeytinyağıyla hazırlanarak haşlanmış patates ya da pişmiş sebzelerle tamamlanabilir. Porsiyonun büyütülmesi veya balığın yoğun soslarla hazırlanması, hafif yemek avantajının ortadan kalkmasına neden olabilir.

Yoğurtlu yulaf kasesi

Yoğurtlu yulaf kasesi

Sindirimi destekleyecek beşinci yemek ise özellikle kahvaltı veya öğle öğünü için hazırlanabilecek yoğurtlu yulaf kasesi. Yoğurt, yulaf ve muz gibi birkaç sade malzeme kullanmak yeterlidir. Laktoza karşı hassasiyeti bulunanların laktozsuz yoğurt ya da kendilerine uygun başka bir alternatif seçmesi gerekir.

Ayrıca yemeklerin içeriği kadar porsiyon büyüklüğü ve yeme hızı da sindirim sürecini etkileyebilir. Yemeği yavaş yemek, iyi çiğnemek, yeterli su tüketmek ve tek seferde aşırı miktarda besin almamak önemlidir. Sürekli şişkinlik, ağrı, reflü veya sindirim sorunu yaşayanların kişisel bir beslenme planı için uzmana başvurması gerekir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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