Yazın Bağırsakları Harekete Geçiren 5 Hafif Yemek!
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Sıcak havalarda büyük porsiyonlar, kızartmalar ve aşırı yağlı yemekler şişkinlik ve ağırlık hissini artırabilir. Daha küçük porsiyonlarda hazırlanan, su oranı yüksek ve dengeli öğünler ise hem günlük besin ihtiyacını karşılayabilir hem de yemek sonrasını daha rahat geçirmeyi sağlayabilir.
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Zeytinyağlı kabak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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