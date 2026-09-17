Fırın Camındaki Yanık Yağları Kazımadan Temizleyen Tek Malzeme

Yöntem için önce fırının tamamen soğuması bekleniyor, ardından gevşek gıda parçaları bez ya da süpürgeyle temizleniyor. Sorunlu bölgelere ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı uygulandıktan sonra sünger taşı da kullanılmadan önce suyla ıslatılıyor.

Islatılan sünger taşıyla hafif bir baskıyla, küçük dairesel hareketler yapılarak yağlı yüzey ovuluyor. Ovma sırasında sünger taşı ile kalıntıların karışımından gri bir macun oluşuyor; bu macun nemli bir bezle silinip işlem kalıntı tamamen gidene kadar tekrarlanıyor.

Aşınma özelliğiyle uzun süredir sert mineral birikintilerinden ayak tabanındaki nasırlara kadar pek çok yüzeyde kullanılan sünger taşı, bu sayede fırın camını, iç yüzeyini ve metal ızgaraları ticari sprey kullanmadan temizleyebiliyor. Piyasada satılan sap tutamaklı ve tutamaksız sünger taşı çubukları bu iş için tercih edilebiliyor.