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Fırın Camındaki Yanık Yağları Kazımadan Temizleyen Tek Malzeme

Fırın Camındaki Yanık Yağları Kazımadan Temizleyen Tek Malzeme

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 13:18
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Fırın camına yapışan yanık yağ lekeleri, çoğu zaman sert kazıma ya da güçlü kimyasallar gerektiriyor. Islak bir sünger taşıyla yapılan basit bir yöntem ise bu lekeleri kazımadan, yüzeyi çizmeden temizleyebiliyor.

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Islatılan Sünger Taşı Fırın Camındaki Kalıntıyı Gri Bir Macuna Dönüştürüyor

Islatılan Sünger Taşı Fırın Camındaki Kalıntıyı Gri Bir Macuna Dönüştürüyor

Yöntem için önce fırının tamamen soğuması bekleniyor, ardından gevşek gıda parçaları bez ya da süpürgeyle temizleniyor. Sorunlu bölgelere ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı uygulandıktan sonra sünger taşı da kullanılmadan önce suyla ıslatılıyor.

Islatılan sünger taşıyla hafif bir baskıyla, küçük dairesel hareketler yapılarak yağlı yüzey ovuluyor. Ovma sırasında sünger taşı ile kalıntıların karışımından gri bir macun oluşuyor; bu macun nemli bir bezle silinip işlem kalıntı tamamen gidene kadar tekrarlanıyor.

Aşınma özelliğiyle uzun süredir sert mineral birikintilerinden ayak tabanındaki nasırlara kadar pek çok yüzeyde kullanılan sünger taşı, bu sayede fırın camını, iç yüzeyini ve metal ızgaraları ticari sprey kullanmadan temizleyebiliyor. Piyasada satılan sap tutamaklı ve tutamaksız sünger taşı çubukları bu iş için tercih edilebiliyor.

Yöntemin Çizik Riski Var, Her Yüzeyde Kullanılması Önerilmiyor

Yöntemin Çizik Riski Var, Her Yüzeyde Kullanılması Önerilmiyor

Sünger taşı kullanılırken çok sert bastırılması yüzeyde kalıcı hasara yol açabiliyor; bu nedenle temizliğe başlamadan önce büyük gıda parçalarının elle çıkarılması ve ovma sırasında hafif basınç uygulanması öneriliyor.

Better Homes & Gardens'a konuşan bir cihaz tamircisi, sünger taşının boyalı veya porselen fırın yüzeylerinde kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor; bu tür yüzeylerde iç astarın hasar görebileceğini, pasa yol açabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, temizlik sırasında eldiven kullanılmasını, çok inatçı lekeler için sirkeyle destekleme yapılabileceğini ve cam kapı için ayrıca bir fırın kazıyıcısı bulundurulabileceğini tavsiye ediyor. Fırının kullanım kılavuzunda özel bir uyarı olup olmadığının da önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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