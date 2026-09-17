Fırın Camındaki Yanık Yağları Kazımadan Temizleyen Tek Malzeme
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Fırın camına yapışan yanık yağ lekeleri, çoğu zaman sert kazıma ya da güçlü kimyasallar gerektiriyor. Islak bir sünger taşıyla yapılan basit bir yöntem ise bu lekeleri kazımadan, yüzeyi çizmeden temizleyebiliyor.
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Islatılan Sünger Taşı Fırın Camındaki Kalıntıyı Gri Bir Macuna Dönüştürüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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