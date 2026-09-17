Psikologlar Açıkladı: WhatsApp Fotoğrafını Yıllarca Değiştirmeyen Kişilerin 6 Ortak Özelliği
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Psikolog William Swann'ın çalışmalarıyla ilişkilendirilen 'öz-tutarlılık teorisi'ne göre insanlar kendilerini nasıl gördükleri ile başkalarının kendilerini nasıl gördüğü arasında bir uyum arar.
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Edward Deci ve Richard Ryan'ın geliştirdiği 'öz-belirleme teorisi'ne göre insanlar dış baskılara sürekli tepki vermek yerine kendi değerlerine göre davrandıklarında daha fazla mutluluk hisseder.
Bu kişiler için WhatsApp kişisel bir vitrin değil, sadece mesajlaşma ve iletişim kurma aracıdır.
Gün boyunca yüzlerce karar veren bu kişiler, önemsiz bulduğu seçimleri bilinçli olarak hayatlarından çıkarır.
Bir davranış uzun süre sürdürüldüğünde bilinç dışına çıkar; bu kişiler için aynı fotoğrafı korumak artık düşünmeden yapılan bir alışkanlıktır.
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Mahremiyetine düşkün olan bu kişiler, anlık nerede olduklarını ya da o an nasıl göründüklerini sürekli göstermek yerine daha istikrarlı ve sade bir dijital varlığı tercih eder.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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