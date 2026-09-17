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Psikologlar Açıkladı: WhatsApp Fotoğrafını Yıllarca Değiştirmeyen Kişilerin 6 Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: WhatsApp Fotoğrafını Yıllarca Değiştirmeyen Kişilerin 6 Ortak Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 13:20
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Bazı kişiler WhatsApp profil fotoğrafını haftada bir değiştirirken, bazıları aynı fotoğrafı yıllarca aynı bırakır. Psikologlara göre bu davranışın arkasında unutkanlık ya da ilgisizlik değil, altı farklı ama birbirini tamamlayan psikolojik neden yatıyor. 

İşte detaylar...

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Psikolog William Swann'ın çalışmalarıyla ilişkilendirilen 'öz-tutarlılık teorisi'ne göre insanlar kendilerini nasıl gördükleri ile başkalarının kendilerini nasıl gördüğü arasında bir uyum arar.

Psikolog William Swann'ın çalışmalarıyla ilişkilendirilen 'öz-tutarlılık teorisi'ne göre insanlar kendilerini nasıl gördükleri ile başkalarının kendilerini nasıl gördüğü arasında bir uyum arar.

Bu bakış açısına göre, fotoğrafının kendisini hâlâ temsil ettiğini düşünen biri onu değiştirmek için hiçbir neden bulmaz. Fotoğraf işlevini zaten yerine getirmiştir ve güncellemek fazladan bir şey katmaz.

Edward Deci ve Richard Ryan'ın geliştirdiği 'öz-belirleme teorisi'ne göre insanlar dış baskılara sürekli tepki vermek yerine kendi değerlerine göre davrandıklarında daha fazla mutluluk hisseder.

Edward Deci ve Richard Ryan'ın geliştirdiği 'öz-belirleme teorisi'ne göre insanlar dış baskılara sürekli tepki vermek yerine kendi değerlerine göre davrandıklarında daha fazla mutluluk hisseder.

Değişim göstermek, yorum almak ya da onay kazanmak için fotoğraf güncelleme ihtiyacı hissetmeyen biri, sosyal olarak beklenenden bağımsız hareket ediyor olabilir. Bu, sık sık fotoğraf değiştiren birinin güvensiz olduğu anlamına gelmez; bir kişi onay aramadan da profilini yenilemekten keyif alabilir. Asıl fark, davranışın arkasındaki motivasyonda yatar.

Bu kişiler için WhatsApp kişisel bir vitrin değil, sadece mesajlaşma ve iletişim kurma aracıdır.

Bu kişiler için WhatsApp kişisel bir vitrin değil, sadece mesajlaşma ve iletişim kurma aracıdır.

Bazı kullanıcılar için profil fotoğrafı küçük bir kişisel vitrin işlevi görürken, bu kişiler uygulamayı yalnızca mesaj göndermek ya da etkinlik koordine etmek için kullanır. Bu yüzden fotoğraf güncellemek, önceliklerinde hiçbir yer tutmaz.

Gün boyunca yüzlerce karar veren bu kişiler, önemsiz bulduğu seçimleri bilinçli olarak hayatlarından çıkarır.

Gün boyunca yüzlerce karar veren bu kişiler, önemsiz bulduğu seçimleri bilinçli olarak hayatlarından çıkarır.

Ne yiyeceğinden hangi görevi önceleyeceğine kadar sayısız karar almak zorunda kalan insanlar, gereksiz gördükleri seçimleri elemeye eğilimlidir. Mevcut fotoğraf işini görüyorsa, bu kişiler için değiştirmek gereksiz bir karar haline gelir.

Bir davranış uzun süre sürdürüldüğünde bilinç dışına çıkar; bu kişiler için aynı fotoğrafı korumak artık düşünmeden yapılan bir alışkanlıktır.

Bir davranış uzun süre sürdürüldüğünde bilinç dışına çıkar; bu kişiler için aynı fotoğrafı korumak artık düşünmeden yapılan bir alışkanlıktır.

Yıllardır aynı fotoğrafı kullanan biri, muhtemelen uygulamayı her açtığında bunu fark bile etmez. Alışkanlık haline gelen bu davranış, artık bilinçli bir tercihten çok otomatik bir rutine dönüşür.

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Mahremiyetine düşkün olan bu kişiler, anlık nerede olduklarını ya da o an nasıl göründüklerini sürekli göstermek yerine daha istikrarlı ve sade bir dijital varlığı tercih eder.

Mahremiyetine düşkün olan bu kişiler, anlık nerede olduklarını ya da o an nasıl göründüklerini sürekli göstermek yerine daha istikrarlı ve sade bir dijital varlığı tercih eder.

Sosyal medyanın kimliği neredeyse anlık güncelleme imkanı sunduğu bir dönemde, bu kişiler seçtikleri temsilden zaten memnun olduklarını gösterir. Tüm bu farklı nedenlerin ortak noktası, fotoğrafın kişinin öz güveninde ya da kimlik inşasında çok az ağırlık taşımasıdır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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