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Bit Pazarından Aldığı Bilezik Küçük Bir Servet Çıktı

Bit Pazarından Aldığı Bilezik Küçük Bir Servet Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 12:50
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Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir motosikletli taksi şoförü, bit pazarından aldığı iki ıvır zıvır eşyayla küçük bir servet kazandı. Chokcherd Duangngern, sadece 150 baht (yaklaşık 219 TL) verdiği gümüş kutu ve bileziğin gerçek değerini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Kuyumcuda yapılan testler, eşyaların toplamda 104.725 baht (yaklaşık 152 bin TL) değerinde olduğunu ortaya çıkardı. 

İşte detaylar...

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Pathum Thani'de motosikletli taksi işleten 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern, kız arkadaşıyla birlikte 28 Ağustos'ta Thanyaburi bölgesindeki bir kuyumcuya girdi.

Pathum Thani'de motosikletli taksi işleten 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern, kız arkadaşıyla birlikte 28 Ağustos'ta Thanyaburi bölgesindeki bir kuyumcuya girdi.

Rangsit'teki tren yolu kenarında kurulan ikinci el pazarından aldığı, üstünkörü bakınca sahte gibi duran bir bilezik ile lekelenmiş bir gümüş kutuyu yanında getirmişti. Kutuyu 100 baht'a, bileziği ise sadece 50 baht'a satın almıştı.

Mangkorn Lom Thong kuyumcusundaki çalışanlar her iki parçayı da metal test cihazından geçirdi: Kutu 156,88 gram gerçek gümüş, bilezik ise yüzde 80-90 saflıkta 24,30 gram altın çıktı.

Mangkorn Lom Thong kuyumcusundaki çalışanlar her iki parçayı da metal test cihazından geçirdi: Kutu 156,88 gram gerçek gümüş, bilezik ise yüzde 80-90 saflıkta 24,30 gram altın çıktı.

Gümüş kutu 9.844 baht'a, altın bilezik ise 94.881 baht'a satın alındı; toplamda Duangngern'in eline 104.725 baht geçti. 'Öğrendiğimizde ikimizin de gözleri doldu' diyen Duangngern, bu parayla kısa süre önce çalınan motosikletinin yerine yenisini aldı.

Kuyumcu Sirasak Butchai, çoğu dükkânın bir parçaya sadece göz atıp geçtiğini, kendilerinin ise her eşyayı gerçekten test ettiğini söyledi.

Kuyumcu Sirasak Butchai, çoğu dükkânın bir parçaya sadece göz atıp geçtiğini, kendilerinin ise her eşyayı gerçekten test ettiğini söyledi.

Butchai, bileziğin çıplak gözle altın gibi görünmediğini, ilk testte sonuç gelince Duangngern'den yüzeyi çizmesini isteyip cihazı tekrar çalıştırdıklarını anlattı. 'İkinci test gerçek altın olduğunu doğruladı. Neredeyse inanamadı, kız arkadaşı da ağlamaya başladı' diyen Butchai, Duangngern'in hafta sonu pazarlarından gümüş yüzük ve zincir getiren müdavim bir müşteri olduğunu belirtti. 

Duangngern'in bu tür buluntuları arama hobisi de yeni değil: Daha önce 10 baht'a (yaklaşık 15 TL) aldığı, üzerinde '13K' damgası olan bir kalem klipsini aynı dükkâna götürmüş ve gümüş çıkan parçayı 1.000 baht'ın (yaklaşık 1.500 TL) üzerinde bir fiyata satmıştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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