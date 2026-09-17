Bit Pazarından Aldığı Bilezik Küçük Bir Servet Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tayland'ın Pathum Thani eyaletinde bir motosikletli taksi şoförü, bit pazarından aldığı iki ıvır zıvır eşyayla küçük bir servet kazandı. Chokcherd Duangngern, sadece 150 baht (yaklaşık 219 TL) verdiği gümüş kutu ve bileziğin gerçek değerini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Kuyumcuda yapılan testler, eşyaların toplamda 104.725 baht (yaklaşık 152 bin TL) değerinde olduğunu ortaya çıkardı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pathum Thani'de motosikletli taksi işleten 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern, kız arkadaşıyla birlikte 28 Ağustos'ta Thanyaburi bölgesindeki bir kuyumcuya girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mangkorn Lom Thong kuyumcusundaki çalışanlar her iki parçayı da metal test cihazından geçirdi: Kutu 156,88 gram gerçek gümüş, bilezik ise yüzde 80-90 saflıkta 24,30 gram altın çıktı.
Kuyumcu Sirasak Butchai, çoğu dükkânın bir parçaya sadece göz atıp geçtiğini, kendilerinin ise her eşyayı gerçekten test ettiğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın