Bit Pazarından Aldığı Bilezik Küçük Bir Servet Çıktı

Butchai, bileziğin çıplak gözle altın gibi görünmediğini, ilk testte sonuç gelince Duangngern'den yüzeyi çizmesini isteyip cihazı tekrar çalıştırdıklarını anlattı. 'İkinci test gerçek altın olduğunu doğruladı. Neredeyse inanamadı, kız arkadaşı da ağlamaya başladı' diyen Butchai, Duangngern'in hafta sonu pazarlarından gümüş yüzük ve zincir getiren müdavim bir müşteri olduğunu belirtti.

Duangngern'in bu tür buluntuları arama hobisi de yeni değil: Daha önce 10 baht'a (yaklaşık 15 TL) aldığı, üzerinde '13K' damgası olan bir kalem klipsini aynı dükkâna götürmüş ve gümüş çıkan parçayı 1.000 baht'ın (yaklaşık 1.500 TL) üzerinde bir fiyata satmıştı.