Portakaldan 60 Kat Fazla C Vitamini Var: Kilo Alımını da Yüzde 50 Azaltıyor
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Amazon yağmur ormanlarında yetişen bir meyve, aslında fark edilenden çok daha fazlasını saklıyor olabilir: Camu camu, portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor ve bilim insanlarına göre obeziteyle mücadelede de işe yarayabilir. Kanada'daki bir araştırma ekibi, bu meyvenin farelerde kilo alımını yüzde 50 azalttığını keşfetti.
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Brezilya ve Peru'nun yağmur ormanlarında yetişen, elmaya benzeyen ekşi tatlı bir meyve olan camu camu, ağırlığının yüzde 3'üne kadarı C vitamini olan dünyanın bu vitamin açısından en zengin meyvesidir.
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Kanada Laval Üniversitesi'nden Prof. Andre Marette liderliğindeki bir ekip, camu camu özütü verilen farelerin yüksek şeker ve yağ içeren bir diyetle beslenmesine rağmen yüzde 50 daha az kilo aldığını tespit etti.
Prof. Marette, camu camunun bu olumlu etkisini en azından kısmen bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek gösterdiğini açıkladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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