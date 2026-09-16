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Portakaldan 60 Kat Fazla C Vitamini Var: Kilo Alımını da Yüzde 50 Azaltıyor

Portakaldan 60 Kat Fazla C Vitamini Var: Kilo Alımını da Yüzde 50 Azaltıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 21:40
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Amazon yağmur ormanlarında yetişen bir meyve, aslında fark edilenden çok daha fazlasını saklıyor olabilir: Camu camu, portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor ve bilim insanlarına göre obeziteyle mücadelede de işe yarayabilir. Kanada'daki bir araştırma ekibi, bu meyvenin farelerde kilo alımını yüzde 50 azalttığını keşfetti. 

İşte detaylar...

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Brezilya ve Peru'nun yağmur ormanlarında yetişen, elmaya benzeyen ekşi tatlı bir meyve olan camu camu, ağırlığının yüzde 3'üne kadarı C vitamini olan dünyanın bu vitamin açısından en zengin meyvesidir.

Brezilya ve Peru'nun yağmur ormanlarında yetişen, elmaya benzeyen ekşi tatlı bir meyve olan camu camu, ağırlığının yüzde 3'üne kadarı C vitamini olan dünyanın bu vitamin açısından en zengin meyvesidir.

Bir porsiyon camu camu, bir porsiyon portakaldan 60 kat, bir porsiyon yaban mersininden ise beş kat daha fazla antioksidan polifenol içerir. Amazon yerlileri tarafından uzun süredir hem gıda hem de şifa kaynağı olarak kullanılan meyve, taze halde ekşi bir tada sahiptir; genellikle toz haline getirilip smoothie'lere karıştırılır ya da yoğurt ve salatalara serpilir.

Kanada Laval Üniversitesi'nden Prof. Andre Marette liderliğindeki bir ekip, camu camu özütü verilen farelerin yüksek şeker ve yağ içeren bir diyetle beslenmesine rağmen yüzde 50 daha az kilo aldığını tespit etti.

Kanada Laval Üniversitesi'nden Prof. Andre Marette liderliğindeki bir ekip, camu camu özütü verilen farelerin yüksek şeker ve yağ içeren bir diyetle beslenmesine rağmen yüzde 50 daha az kilo aldığını tespit etti.

Şekerli ve yağlı, sağlıksız gıdalarla beslenen fareler iki gruba ayrıldı; bir gruba ayrıca her gün camu camu özütü verildi. Sekiz hafta sonunda camu camu alan farelerin kilo alımı, düşük yağlı ve şekerli beslenen kontrol grubuyla neredeyse aynı seviyede kaldı. 

Özütün ayrıca fare glikoz toleransını ve insülin duyarlılığını artırdığı, bu sayede yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve fazla karın yağı gibi 'metabolik sendrom' belirtilerinin riskini azalttığı belirlendi.

Prof. Marette, camu camunun bu olumlu etkisini en azından kısmen bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek gösterdiğini açıkladı.

Prof. Marette, camu camunun bu olumlu etkisini en azından kısmen bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek gösterdiğini açıkladı.

Camu camu alan farelerin bağırsak bakterileri, mikrobiyotası eksik olacak şekilde özel olarak yetiştirilmiş farelere nakledildiğinde de benzer metabolik etkiler geçici olarak tekrarlandı. Marette, 'Meyve tüketimi daha iyi sağlık ve bağırsak mikrobiyotasında daha yüksek bakteri çeşitliliğiyle güçlü şekilde ilişkilidir. Camu camu, kendine özgü fitokimyasal profili, güçlü antioksidan potansiyeli ve iddia edilen anti-enflamatuar özellikleriyle bir Amazon meyvesidir' dedi. Araştırmacı, aynı etkilerin insanlarda da görülüp görülmediğini incelemeyi planlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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