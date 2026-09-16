Portakaldan 60 Kat Fazla C Vitamini Var: Kilo Alımını da Yüzde 50 Azaltıyor

Şekerli ve yağlı, sağlıksız gıdalarla beslenen fareler iki gruba ayrıldı; bir gruba ayrıca her gün camu camu özütü verildi. Sekiz hafta sonunda camu camu alan farelerin kilo alımı, düşük yağlı ve şekerli beslenen kontrol grubuyla neredeyse aynı seviyede kaldı.

Özütün ayrıca fare glikoz toleransını ve insülin duyarlılığını artırdığı, bu sayede yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve fazla karın yağı gibi 'metabolik sendrom' belirtilerinin riskini azalttığı belirlendi.