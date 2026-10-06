Evliliğinin 3. Ayında Kayınvalidesinde Evinin Yedek Anahtarı Olduğunu Öğrenen Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Bildiğiniz üzere ev, hukuk önünde en güçlü biçimde korunan alanların başında geliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesine göre konuta ya da eklentilerine izinsiz girmek veya orada hukuka aykırı olarak kalmak, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturuyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Fiilin cebir veya tehdit kullanılarak ya da gece vakti işlenmesi halinde ceza 1 yıldan 3 yıla kadar çıkıyor.

Bu durum yedek anahtarın başkasında bulunmasını tek başına suç haline getirmiyor. Belirleyici olan, eve girişin orada oturan kişinin rızasıyla yapılıp yapılmadığı. Yedek anahtarı olan bir yakının, ev sahibinin haberi ve onayı olmadan o anahtarla içeri girmesi ise hukuken konut dokunulmazlığının ihlali sayılabiliyor.

Haliyle yeni evlenen çiftler için en sağlıklı yol, yedek anahtarın kimde duracağına ve hangi durumlarda kullanılacağına baştan birlikte karar vermek. Böylece hem güven duygusu zedelenmiyor hem de aile içinde yıllarca sürebilecek bir tartışmanın önüne geçilmiş oluyor.