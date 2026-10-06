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Evliliğinin 3. Ayında Kayınvalidesinde Evinin Yedek Anahtarı Olduğunu Öğrenen Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Evliliğinin 3. Ayında Kayınvalidesinde Evinin Yedek Anahtarı Olduğunu Öğrenen Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 21:33 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 21:41

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Yeni evlenen çiftlerin kendi düzenlerini kurmaya çalıştığı ilk aylarda, aile büyükleriyle sınırların nerede başlayıp nerede bittiği sık sık tartışma konusu olabiliyor. Özellikle evin yedek anahtarının kimde bulunacağı, çiftin nerede yaşayacağı, çat kapı misafirliğin normal kabul edilip edilmeyeceği ilk bakışta küçük bir ayrıntı gibi görünse de mahremiyet ve güven duygusunu doğrudan ilgilendiren meseleler. 

Evliliğinin 3. ayında kayınvalidesinde evinin yedek anahtarı olduğunu öğrenen bir kadın, eşiyle arasında tartışmaya neden olan olayı anlattı. 'Kayınvalidemde evimin yedek anahtarı varmış' notuyla yaşadıklarını anlatan kadının yaşadığı şaşkınlık, özellikle evlilik yolunda olanların dikkatini çekti.

Kaynak: https://x.com/onedio/status/210745587...
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Peki yedek anahtarla izinsiz eve girmek suç mu?

Peki yedek anahtarla izinsiz eve girmek suç mu?

Bildiğiniz üzere ev, hukuk önünde en güçlü biçimde korunan alanların başında geliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 116. maddesine göre konuta ya da eklentilerine izinsiz girmek veya orada hukuka aykırı olarak kalmak, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturuyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Fiilin cebir veya tehdit kullanılarak ya da gece vakti işlenmesi halinde ceza 1 yıldan 3 yıla kadar çıkıyor.

Bu durum yedek anahtarın başkasında bulunmasını tek başına suç haline getirmiyor. Belirleyici olan, eve girişin orada oturan kişinin rızasıyla yapılıp yapılmadığı. Yedek anahtarı olan bir yakının, ev sahibinin haberi ve onayı olmadan o anahtarla içeri girmesi ise hukuken konut dokunulmazlığının ihlali sayılabiliyor.

Haliyle yeni evlenen çiftler için en sağlıklı yol, yedek anahtarın kimde duracağına ve hangi durumlarda kullanılacağına baştan birlikte karar vermek. Böylece hem güven duygusu zedelenmiyor hem de aile içinde yıllarca sürebilecek bir tartışmanın önüne geçilmiş oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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