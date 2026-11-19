Kargo Takip Sayfasını Durmadan Yenileyen 3 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Siparişi verdiniz, 'Kargoya verildi' bildirimi düştü. Bundan sonrası bazıları için tam bir sınav: Takip sayfasını yenile, 'Transfer merkezinde' yazısını gör, yarım saat sonra bir daha yenile...
Kargo aynı aktarma merkezinde iki gün kımıldamadan bekleyince herkesin sabrı başka yerde tükeniyor. mindbodygreen editörü Sarah Regan, astrolojinin en sabırsız üç burcunu sıraladı. Listeye bakınca kargo takip sayfasını en çok kimlerin yenilediğini tahmin etmek hiç zor değil. 😅
Listenin zirvesindeki Koç, "Dağıtıma çıktı" yazısını görene kadar rahat etmiyor.
İkizler beklerken sinirlenmiyor, sıkılıyor.
Aslan için bekletilmek düpedüz saygısızlık.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın