Regan'a göre Koç, zodyağın açık ara en sabırsız burcu. Eylem ve enerji gezegeni Mars'ın yönettiği bu ateş burcu, işler yavaş ilerlediğinde kolayca sinirlenip iğneleyici konuşmaya başlıyor.

Burç kuşağının ilk burcu olan Koç için hayat biraz yarış gibidir. İlk olmak, ilk almak, ilk denemek ister. Yeni telefonun kutusunu kapıda açıp kuryenin gözü önünde kuruluma başlayan kişi de büyük ihtimalle bir Koç'tur.

Bu acele aslında öfkeden çok heyecandan geliyor. Yeni bir şeye kavuşmak istediği anda beklemek ona sonsuzluk gibi geliyor, kuryenin haritadaki konumunu izleyen de çoğu zaman o oluyor.

Gecikmeler ve önüne çıkan engeller Koç'u hemen kızdırıyor. Kargo bir gün geç kaldıysa müşteri hizmetlerini ilk arayan büyük ihtimalle bir Koç olur. Bir Koç'a hediye alıyorsanız aynı gün teslimatı seçin.