Mantığın ve sayıların dünyasında kaybolan Sol Beyin mi, yoksa sanatın, müziğin ve sınırsız hayal gücünün peşinden giden Sağ Beyin mi? 🧠

Günlük hayatta aldığın kararlardan problem çözme tarzına kadar her şey beyninin hangi lobunu daha aktif kullandığına bağlı! Kimi insan her adımı defalarca hesaplayarak atar, kimi ise tamamen iç sesine ve yaratıcılığına güvenir. Peki sen bunlardan hangisisin?🕵🏻‍♀️

Hemen oyunu oyna çöz, beyninin kumanda odasında kimin oturduğunu öğren ve sonucunu arkadaşlarınla paylaşarak rekabete ortak ol! 🚀