Kestane Neden Hep Kışın Sokaklarda Satılır?
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Havalar soğuduğunda kestane kebapçıları da sokaklara geri dönüyor. Kestanenin kışla özdeşleşmesinin arkasında yüzyıllar öncesine uzanan bir Avrupa geleneği var. Gelenek, her yıl 11 Kasım'da kutlanan Aziz Martin Günü'ne dayanıyor. Bugün aynı lezzet İstanbul'dan New York'a, Çin'e kadar pek çok yerin sokaklarında satılıyor.
Gelenek 11 Kasım'daki Aziz Martin Günü'ne dayanıyor
Amerika'da kestane ağaçları hastalıkla azaldı ama sokak satıcıları kaldı
Türkiye'de de soğuklar başlayınca kestane kebapçıları sokakları dolduruyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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