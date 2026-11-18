Kestane ağaçları bir zamanlar Amerika'da da çok yaygındı ve ABD'nin doğu kıyısının büyük bölümünü kaplıyordu. Bolluk sayesinde Avrupa'dan gelen gelenek orada da sürdü. 1900'lerin başında ağaçları vuran ağır bir hastalık ise bu bolluğu sona erdirdi.

Kestane artık eskisi kadar yaygın değil ama ithal edilerek pek çok yerde satılıyor. Manhattan'daki sokak satıcıları kestaneyi altından ısıtılan folyo tavalarda sunuyor. New York'un Flushing semtinde ise kestaneler, Çin'deki yönteme benzer şekilde kızgın çakıl taşlarının üzerinde kavruluyor.

Çin ve Güney Kore'de kestane bugün de sevilen bir sokak lezzeti. Kestanenin kışla bağını Nat King Cole'un seslendirdiği 'The Christmas Song' da pekiştirdi. Şarkı, ateşte kavrulan kestane imgesiyle açılıyor.