Akı kehribar rengine ya da siyaha yakın bir tona dönüyor, sarısı yeşilden koyu kahverengiye kadar değişebiliyor. Doku kremsi, tat tuzlu ve umami ağırlıklı. Koku ise hafif amonyak notası taşıyor.

Yumurtanın kokusunu ve tadını bazıları küflü peynire benzetiyor. Restoran müdürü Carrel Kam BBC'ye bunun psikolojik olduğunu, kokunun kötü ama tadın güzel olduğunu söyledi.

Çin'de çoğunlukla domuz etli pirinç lapasına katılıyor, soya sosu, sirke ve acı biberle ya da ipek tofuyla da servis ediliyor. Japonya'dan Tayland'a kadar Doğu ve Güneydoğu Asya'da da bulunuyor.