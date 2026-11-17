Gören Çürük Yumurta Sanıyor Ama Tanesi 350 TL: Alıcısı Çok
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Çin mutfağının pidan adıyla bilinen yüzyıllık yumurtası, akı siyah jöleye, sarısı koyu yeşile dönen bir lezzet. Adına rağmen yumurtalar yüzlerce yıl beklemiyor, hazırlanması haftalardan birkaç aya kadar sürüyor. Yumurtalar kil, odun külü, tuz ve kireç karışımıyla kürleniyor. Ördek yumurtasından yapılması yaygın ama tavuk ve bıldırcın yumurtası da kullanılıyor.
Yumurtalar haftalarca kil ve kül karışımında kürleniyor.
Tadı yoğun ve kokusu keskin olan yumurta Çin'de çoğunlukla pirinç lapasıyla yeniyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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