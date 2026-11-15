Süt ve Yumurta Neden Hep Marketin En Arka Köşesindedir?

Lojistik açıklaması, satış tarafındaki etkiyi ortadan kaldırmıyor. Alışveriş davranışları üzerine çalışan ve Why We Buy kitabının yazarı perakende araştırmacısı Paco Underhill, temel ürünlerin yerleşiminin rastgele olmadığını, bilinçli bir tercih olduğunu söylüyor. Süt ve yumurta en sık alınan ürünler arasında yer aldığı için onlara ulaşmak isteyen müşteri, atıştırmalıklardan temizlik ürünlerine kadar pek çok reyonun önünden geçiyor.

Hesap basit. Mağazada geçen süre uzadıkça listede olmayan ürünlerin sepete girme ihtimali artıyor. Kar marjı düşük bir sektörde her ek ürün markete kazanç olarak dönüyor, sütün arkada durması da lojistik zorunlulukla satış hesabını aynı noktada buluşturuyor.

Sütü arkaya koyma alışkanlığının dayandığı varsayımı sınayan araştırmalar da var. New York Üniversitesinden Sam Hui, Pittsburgh Üniversitesinden Jeffrey Inman, Drexel Üniversitesinden Yanliu Huang ve Teksas Üniversitesinden Jacob Suher, 2013'te Journal of Marketing dergisinde yayımlanan çalışmalarında müşterilerin market içindeki rotasını radyo frekanslı tanımlama etiketleriyle izledi. Ekip, alışveriş yapanların çoğunlukla mağazanın yarısından azını dolaştığını ve kat edilen yol uzadıkça plansız harcamanın arttığını buldu. Araştırmacılar, raflardaki ürünlerin müşteriye ihtiyaçlarını hatırlatan birer işaret işlevi gördüğünü düşünüyor.

Aynı ekip bir de saha deneyi yaptı. Müşteriyi planladığı rotanın dışına, daha uzağa götüren kuponu alanlar, rotasına yakın bir ürün için kupon alanlardan yaklaşık yüzde 54 daha fazla plansız harcama yaptı. Simülasyonlarda ise üç ürün grubunu cep telefonuna gönderilen tanıtımlarla öne çıkarmanın plansız harcamayı yüzde 16,1, müşterilerin özellikle almaya geldiği üç ürün grubunun yerini değiştirmenin ise yüzde 7,2 artırabileceği hesaplandı.