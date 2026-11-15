Süt ve Yumurta Neden Hep Marketin En Arka Köşesindedir?
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Markete yalnızca bir şişe süt ya da bir koli yumurta almak için girdiğinizde kendinizi çoğu zaman en arka köşeye kadar yürürken bulursunuz. Yaygın açıklama, marketlerin müşteriyi bütün reyonların önünden geçirmek için temel ürünleri bilerek arkaya koyduğu yönünde. Gıda güvenliği uzmanları ve ekonomistler ise asıl belirleyicinin soğutma ve lojistik olduğunu söylüyor.
Soğuk zincir sütü ve yumurtayı depo kapısının yanına çekiyor
Uzun yürüyüş de mağazanın kasasına yarıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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