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Yaşam
Restoranlar Işıkları Neden Hep Loş Tutar?

Restoranlar Işıkları Neden Hep Loş Tutar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 20:00
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Akşam yemeği için gidilen restoranların çoğunda ışıklar kısık, masalarda mum yanar. Loş ışık çoğu zaman yalnızca hoş bir atmosfer için tercih ediliyor gibi görünür. Oysa araştırmalar, ışığın hem tabaktaki seçimleri hem de ne kadar yediğimizi etkileyebildiğini gösteriyor.

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Loş ışıkta yemek daha yavaş yeniyor ve daha çok beğeniliyor

Loş ışıkta yemek daha yavaş yeniyor ve daha çok beğeniliyor

Restoranların ışıkları kısmasının en bilinen nedeni rahat bir ortam yaratmak. Kısık ışık ve yumuşak müzik müşterinin acele etmeden, keyifle yemek yemesini sağlıyor.

2012'de yapılan bir araştırmada, bir fast food restoranının ışıkları kısıldı ve müzik yumuşatıldı. Müşteriler aynı yemekleri sipariş etmeye devam etti. Ancak yeni ortamda yemeklerinin ortalama yüzde 18'ini daha az yediler. Tüketilen kalori 949'dan 775'e düştü.

Daha az yiyen müşteriler yemeklerini daha lezzetli de buldu. Araştırmacılar, daha rahat bir ortamın memnuniyeti artırdığını ve yenen miktarı azalttığını savundu.

Loş ışıkta oturan müşterilerin yemeklerini daha yavaş yediği de görülüyor. Yavaş yenen yemek hem daha çok beğeniliyor hem de daha az yeniyor.

Işığın kısık olması menüdeki seçimleri de değiştiriyor

Işığın kısık olması menüdeki seçimleri de değiştiriyor

Işığın etkisi yalnızca yenen miktarla sınırlı değil. Güney Florida Üniversitesi'nden Dipayan Biswas'ın yürüttüğü ve 2017'de yayımlanan araştırmada, zincir restoranların dört şubesinde 160 müşterinin siparişleri incelendi.

Aydınlık salonlarda oturanların sağlıklı yemekleri seçme olasılığı, loş salonlardakilerden yüzde 16 ile 24 daha yüksek çıktı. Aydınlık salondakiler kızartma ve tatlı yerine ızgara ya da fırında balık, sebze ve beyaz et gibi hafif yemeklere yöneldi. Satış kayıtları, loş salonlarda verilen siparişlerin yüzde 39 daha fazla kalori içerdiğini gösterdi.

Toplam 700 üniversite öğrencisiyle yapılan dört laboratuvar deneyi de aynı sonucu verdi. Araştırmacılar etkinin arkasında zihinsel uyanıklığın olduğunu düşünüyor. Biswas, aydınlık ortamlarda kendimizi daha uyanık hissettiğimizi ve bu yüzden daha sağlıklı, ileriyi düşünen kararlar verdiğimizi söylüyor.

Deneylerde loş ışıktaki katılımcılara kafein verildiği söylendiğinde ya da yalnızca uyanık olmaları hatırlatıldığında, aydınlık ortamdakiler kadar sağlıklı seçimler yaptılar. Araştırmacılar bu yüzden loş bir restoranda yemek yiyenlere sipariş verirken dikkatli ve uyanık olmalarını öneriyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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