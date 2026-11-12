Restoranlar Işıkları Neden Hep Loş Tutar?

Restoranların ışıkları kısmasının en bilinen nedeni rahat bir ortam yaratmak. Kısık ışık ve yumuşak müzik müşterinin acele etmeden, keyifle yemek yemesini sağlıyor.

2012'de yapılan bir araştırmada, bir fast food restoranının ışıkları kısıldı ve müzik yumuşatıldı. Müşteriler aynı yemekleri sipariş etmeye devam etti. Ancak yeni ortamda yemeklerinin ortalama yüzde 18'ini daha az yediler. Tüketilen kalori 949'dan 775'e düştü.

Daha az yiyen müşteriler yemeklerini daha lezzetli de buldu. Araştırmacılar, daha rahat bir ortamın memnuniyeti artırdığını ve yenen miktarı azalttığını savundu.

Loş ışıkta oturan müşterilerin yemeklerini daha yavaş yediği de görülüyor. Yavaş yenen yemek hem daha çok beğeniliyor hem de daha az yeniyor.