Restoranlar Işıkları Neden Hep Loş Tutar?
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Loş ışıkta yemek daha yavaş yeniyor ve daha çok beğeniliyor
Işığın kısık olması menüdeki seçimleri de değiştiriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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