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Masa Bulmak İçin 5 Yıl Bekleniyor: Ülkenin En Seçkin Restoranı

Masa Bulmak İçin 5 Yıl Bekleniyor: Ülkenin En Seçkin Restoranı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 12:40
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ABD'nin New York eyaletindeki Earlton'da yaşayan Damon Baehrel, birçok şefin hayalini kurduğu bir şeye sahip. Kendi adını taşıyan restoranında masa bulmak için 5 yıllık bir bekleme listesi var. Restoran, Baehrel'in evinin bodrum katında.

Baehrel kendini restoranın şefi, garsonu, çiftçisi, bahçıvanı, peynircisi ve kurutulmuş et ustası olarak tanımlıyor. Doğadan ot ve meyve toplamayı da kendisi yapıyor. Menüdeki her şey yaklaşık 49 dönümlük arazisinden geliyor.

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Bir dondurma külahını hazırlamak bir yıl sürüyor

Bir dondurma külahını hazırlamak bir yıl sürüyor

Eskiden Basement Bistro adıyla bilinen restoranda yalnızca 12 masa var. Baehrel her akşam 18 misafire 15 tabaktan oluşan bir menü hazırlıyor. Hiçbir aşçılık eğitimi almadığını söyleyen Baehrel, yemek yapmayı bahçeciliği seven annesinden öğrendiğini anlatıyor. Raflarında eğrelti otu tozu ve turşu yapılmış akçaağaç yaprakları gibi olağan dışı malzemeler duruyor.

Restoranın en dikkat çekici tabaklarından biri meşe palamudundan yapılan dondurma külahı. Baehrel palamutları toplayıp aylarca bir derede bekletiyor, sonra kurutup öğütüyor ve külahı bu tozdan yapıyor. Külahın içine patlıcanlı bir dondurma konuyor. Tabağın hazırlığı tam bir yıl sürüyor.

Rezervasyon yalnızca e-postayla yapılıyor

Rezervasyon yalnızca e-postayla yapılıyor

Restoranın bir diğer imza tabaklarından biri sumak yapraklarından yapılan buzlu bir ferahlatıcı. Baehrel sumak yapraklarından çay demliyor, içine bahçesindeki menekşelerin saplarını ve bir düzine çeşit üzüm ekleyip donduruyor. Misafirlere bundan tek bir kaşık veriliyor.

2014 tarihli haberlere göre bir akşam yemeği şarap ve bahşiş hariç 255 dolar. Buna rağmen Manhattan'dan üç saat yol gelenler ve uçakla gelip bir gece kalanlar var. Restoran o dönemde 48 ülkeden misafir ağırlamıştı. Baehrel reklam yapmıyor, rezervasyonları yalnızca e-postayla alıyor.

Bekleme listesinin gerçekten bu kadar uzun olup olmadığı da tartışıldı. The New Yorker dergisi 2016'da yayımladığı bir yazıda hem bekleme listesini hem de Baehrel'in yemek yapmayı kendi kendine öğrendiği hikayesini sorguladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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