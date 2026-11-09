Masa Bulmak İçin 5 Yıl Bekleniyor: Ülkenin En Seçkin Restoranı

ABD'nin New York eyaletindeki Earlton'da yaşayan Damon Baehrel, birçok şefin hayalini kurduğu bir şeye sahip. Kendi adını taşıyan restoranında masa bulmak için 5 yıllık bir bekleme listesi var. Restoran, Baehrel'in evinin bodrum katında.

Baehrel kendini restoranın şefi, garsonu, çiftçisi, bahçıvanı, peynircisi ve kurutulmuş et ustası olarak tanımlıyor. Doğadan ot ve meyve toplamayı da kendisi yapıyor. Menüdeki her şey yaklaşık 49 dönümlük arazisinden geliyor.

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