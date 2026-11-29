Bir haftayı daha X'te gülerek geride bıraktık. Bu hafta zaman tünelinin yıldızı İstanbul'da aranan aslan oldu. Kimi kasaba dalan koyunla uyanışın başladığını ilan etti, kimi de annesinin akşam yemeği anketine güldü... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?