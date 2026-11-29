İstanbul'da Aranan Aslandan Kasaba Saldıran Koyuna Haftanın En Komik Tweetleri
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Bir haftayı daha X'te gülerek geride bıraktık. Bu hafta zaman tünelinin yıldızı İstanbul'da aranan aslan oldu. Kimi kasaba dalan koyunla uyanışın başladığını ilan etti, kimi de annesinin akşam yemeği anketine güldü... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
Kış resmen geldi.
Babalara saygımız bir kat daha arttı.
Demokrasi annede bitiyor.
Sokak kedileri de büyümüş.
Gümrükte çifte standart.
Asıl soru: Hangisi aslan?
Teyzenin aslanı evde.
Ders çalışmamak için her yol mübah.
Atalar sokağa indi.
Android'in aşk hayatına etkisi araştırılıyor.
Beşiktaş'ın deplasman rotası pek iç açıcı değil.
Far paleti gümrükte, aslan villada.
Mahallenin en normal sakini.
Günün felsefesi.
Aslanı bulsa bulsa o bulur.
Kapatalım 👋
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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