Patilerini Isıtan Mahcup Kediden Doğuştan Amca Olan Bebeğe Haftanın En Komik Tweetleri
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Bir haftayı daha X'te gülerek geride bıraktık. Kimi soğuk havalarda giyim hatalarını anlattı, kimi aile evindeki doğum günü kutlamalarını hatırlattı, kimi de alıntılama özelliğinin hakkını verdi... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
Yanlış da sayılmaz.
Ülkecek dertliyiz.
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İşaretlemeden önce iki kere okuyun.
Mustafa yine unutulmuş.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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