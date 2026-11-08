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Patilerini Isıtan Mahcup Kediden Doğuştan Amca Olan Bebeğe Haftanın En Komik Tweetleri

Patilerini Isıtan Mahcup Kediden Doğuştan Amca Olan Bebeğe Haftanın En Komik Tweetleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:49
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Bir haftayı daha X'te gülerek geride bıraktık. Kimi soğuk havalarda giyim hatalarını anlattı, kimi aile evindeki doğum günü kutlamalarını hatırlattı, kimi de alıntılama özelliğinin hakkını verdi... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

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Başlayalım!

Kış geldi, hissediyoruz.

Yanlış da sayılmaz.

Yanlış da sayılmaz.

Her şeyin bir başlangıcı var.

Niyeti var, imkanı yok.

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Ülkecek dertliyiz.

Ülkecek dertliyiz.

Bizim sürprizimiz de bu.

Yorum yok...

Yorum yok...

Hepimiz en az bir kere yaşadık.

Doğuştan amca.

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İşaretlemeden önce iki kere okuyun.

İşaretlemeden önce iki kere okuyun.

Mustafa yine unutulmuş.

Mustafa yine unutulmuş.

Şiir okumanın bedeli...

Kapatalım 👋

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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