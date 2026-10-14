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Otobüslerde Yaşanan Olaylardan Gece Anlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Otobüslerde Yaşanan Olaylardan Gece Anlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 18:13
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Çarşambaya dar mutfakta yemek yapma sıkıntısı, işe giderken kapıda uğurlanma seremonisi ve toplu taşımada bebeklerle girilen mücadeleyle başladık.  Sekiz buçuk dersine dolmuşla yetişmeye çalışanlar, yurt önündeki vedalaşmaları izleyerek sipariş bekleyenler ve bir sahnenin yorum kısmında teknik detaya takılanlar son 24 saatin akışını doldurdu. Kapkaçla ilk kez tanışan da çıktı, kilo verememeyi dert eden de...

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Beğense tabağı da yiyecek.

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Bazen olmaz.

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Yorumculuk ata sporu.

Yorumculuk ata sporu.
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Sekiz buçuk dersiyle kapatalım.

Sekiz buçuk dersiyle kapatalım.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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