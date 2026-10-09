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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 16:50
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Bu hafta timeline, çay makinesinin demliğini bardak diye kullanan adamdan sanat bilgisini iki kelimeyle sınırlayıp ikisini de aynı cümleye sığdıran birine kadar geniş bir kadroyla açıldı. Ortaokul sırasında bölünen çizgiler, üç haftadır kütür kütür duran maydanozlar, dedesiyle aynı renk telefonu bulan torun da araya karıştı. Yozgatlı genlerin kahve siparişine geçit vermemesi, kendi evinde cennet başkasının evinde başka bir his veren battaniye, siyaset dersinde bir anda arkadaş arayan çocuk derken haftayı güle oynaya kapattık.

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Sanat bilgisi en fazla bu kadar özetlenir

Sanat bilgisi en fazla bu kadar özetlenir
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E aynı?

E aynı?
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Sabah aynada karşılaşılan ortak manzara

Sabah aynada karşılaşılan ortak manzara
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Maydanozun dayanıklılığı kabın sayesindeymiş

Maydanozun dayanıklılığı kabın sayesindeymiş
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Bardak mı, demlik mi?

Bardak mı, demlik mi?
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Sokak kedisi tabiri ilk kez bu kadar yerini buldu

Sokak kedisi tabiri ilk kez bu kadar yerini buldu
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Kendi evinde cennet, başkasının evinde başka bir his

Kendi evinde cennet, başkasının evinde başka bir his
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Sınır ihlaline kalemlikten karşılık

Sınır ihlaline kalemlikten karşılık
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32 sushiye dört çubuk

32 sushiye dört çubuk
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Anneden ilişki tavsiyesi, dosyalar ortada

Anneden ilişki tavsiyesi, dosyalar ortada
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Yozgat'ta pumpkin spice latte siparişi kolay değil

Yozgat'ta pumpkin spice latte siparişi kolay değil
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Sıra bana gelirse yetişebilecek miyim endişesi

Sıra bana gelirse yetişebilecek miyim endişesi
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Hayatı en kolay modda oynayan çocuk

Hayatı en kolay modda oynayan çocuk
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Akademik hayat Marmaray'da sınandı

Akademik hayat Marmaray'da sınandı
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Yatak artık çamaşırların, kapatalım 👋

Yatak artık çamaşırların, kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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