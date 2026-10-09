Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
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Bu hafta timeline, çay makinesinin demliğini bardak diye kullanan adamdan sanat bilgisini iki kelimeyle sınırlayıp ikisini de aynı cümleye sığdıran birine kadar geniş bir kadroyla açıldı. Ortaokul sırasında bölünen çizgiler, üç haftadır kütür kütür duran maydanozlar, dedesiyle aynı renk telefonu bulan torun da araya karıştı. Yozgatlı genlerin kahve siparişine geçit vermemesi, kendi evinde cennet başkasının evinde başka bir his veren battaniye, siyaset dersinde bir anda arkadaş arayan çocuk derken haftayı güle oynaya kapattık.
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Sanat bilgisi en fazla bu kadar özetlenir
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E aynı?
Sabah aynada karşılaşılan ortak manzara
Maydanozun dayanıklılığı kabın sayesindeymiş
Bardak mı, demlik mi?
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Sokak kedisi tabiri ilk kez bu kadar yerini buldu
Kendi evinde cennet, başkasının evinde başka bir his
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Sınır ihlaline kalemlikten karşılık
32 sushiye dört çubuk
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Anneden ilişki tavsiyesi, dosyalar ortada
Yozgat'ta pumpkin spice latte siparişi kolay değil
Sıra bana gelirse yetişebilecek miyim endişesi
Hayatı en kolay modda oynayan çocuk
Akademik hayat Marmaray'da sınandı
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Yatak artık çamaşırların, kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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