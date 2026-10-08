article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Etiketsiz Üründen Üşengeçlikte Master Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Etiketsiz Üründen Üşengeçlikte Master Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2026 - 18:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Perşembe sabahı X'te kimi yatağın üstündeki katlanmamış çamaşırlarla uğraştı, kimi metroda sudoku çözerken başında bekleyen yabancıdan onay aldı. Siyaset dersinde arkadaş edinmenin en kısa yolunu bulanlar, halk eğitim kursuyla yurt dışı hayali kuranlar, bir öğretmenin paylaşımına ağzının payını verenler de akışa karıştı.

Murat Ceylan'ın yeni imajından etiketsiz ürüne, misafirliğe gidilen evden TikTok'ta yenen nah'a kadar akışa düşen her şeyi topladık, yan yana koyduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Misafirliğe gidilen evin fotoğrafına gelen yorum...

Misafirliğe gidilen evin fotoğrafına gelen yorum...
twitter.com

KPSS'yi bırakın, asıl şans Yaprak Dökümü'ndeki Sedef'in halk eğitim kursu bileti

KPSS'yi bırakın, asıl şans Yaprak Dökümü'ndeki Sedef'in halk eğitim kursu bileti
twitter.com

Etiketsiz ürüne rastlayanın ruh hâli hepimizin ruh hâli

Etiketsiz ürüne rastlayanın ruh hâli hepimizin ruh hâli
twitter.com

Siyasi görüş değişse bile ilişkiyi bitirmeyecek sevgili arayışı

Siyasi görüş değişse bile ilişkiyi bitirmeyecek sevgili arayışı
twitter.com

TikTok'ta gezerken yenen "nah" herkese tavsiye edildi

TikTok'ta gezerken yenen "nah" herkese tavsiye edildi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyaset dersinde arkadaşlık teklif eden çocuk hayatı en kolay moda almış

Siyaset dersinde arkadaşlık teklif eden çocuk hayatı en kolay moda almış
twitter.com

"Genel kültürlü kızlar bal olsaymış" diyenlere görsel cevap geldi

"Genel kültürlü kızlar bal olsaymış" diyenlere görsel cevap geldi
twitter.com

Marmaray'da sudoku çözerken yanındaki abinin onayını bekleyen akademik hayat

Marmaray'da sudoku çözerken yanındaki abinin onayını bekleyen akademik hayat
twitter.com

Aile oturmasında eşinin gözüne bir kat daha yakışıklı görünme çabası

Aile oturmasında eşinin gözüne bir kat daha yakışıklı görünme çabası
twitter.com

Murat Ceylan'ın imaj yenilemesine "yüzü kaçgen" tepkisi

Murat Ceylan'ın imaj yenilemesine "yüzü kaçgen" tepkisi
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Morali bozukken tatile çıkma geleneği diğer mesleklerde de varmış

Morali bozukken tatile çıkma geleneği diğer mesleklerde de varmış
twitter.com

Katlamadan uyumam diye yatağa konan çamaşırlarla üçüncü gece

Katlamadan uyumam diye yatağa konan çamaşırlarla üçüncü gece
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın