Etiketsiz Üründen Üşengeçlikte Master Yapanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Perşembe sabahı X'te kimi yatağın üstündeki katlanmamış çamaşırlarla uğraştı, kimi metroda sudoku çözerken başında bekleyen yabancıdan onay aldı. Siyaset dersinde arkadaş edinmenin en kısa yolunu bulanlar, halk eğitim kursuyla yurt dışı hayali kuranlar, bir öğretmenin paylaşımına ağzının payını verenler de akışa karıştı.
Murat Ceylan'ın yeni imajından etiketsiz ürüne, misafirliğe gidilen evden TikTok'ta yenen nah'a kadar akışa düşen her şeyi topladık, yan yana koyduk.
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Misafirliğe gidilen evin fotoğrafına gelen yorum...
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KPSS'yi bırakın, asıl şans Yaprak Dökümü'ndeki Sedef'in halk eğitim kursu bileti
Etiketsiz ürüne rastlayanın ruh hâli hepimizin ruh hâli
Siyasi görüş değişse bile ilişkiyi bitirmeyecek sevgili arayışı
TikTok'ta gezerken yenen "nah" herkese tavsiye edildi
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Siyaset dersinde arkadaşlık teklif eden çocuk hayatı en kolay moda almış
"Genel kültürlü kızlar bal olsaymış" diyenlere görsel cevap geldi
Marmaray'da sudoku çözerken yanındaki abinin onayını bekleyen akademik hayat
Aile oturmasında eşinin gözüne bir kat daha yakışıklı görünme çabası
Murat Ceylan'ın imaj yenilemesine "yüzü kaçgen" tepkisi
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Morali bozukken tatile çıkma geleneği diğer mesleklerde de varmış
Katlamadan uyumam diye yatağa konan çamaşırlarla üçüncü gece
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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